Новини Наука та космос 03.06.2024 о 15:02 comment views icon

Японія втратила зв’язок з «Акацукі» — єдиним космічним апаратом, що поєднував Землю з Венерою

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Японія втратила зв’язок з «Акацукі» — єдиним космічним апаратом, що поєднував Землю з Венерою

Космічний апарат вартістю у $300 млн запустили у 2010 році, однак місія не змогла з першої спроби вийти на орбіту Венери через відмову головного двигуна — «Акацукі» протягом п’яти років обертався навколо Сонця, аж доки зрештою наблизився до планети.

Головна місія «Акацукі» (також відомого як Venus Climate Orbiter) — вивчення клімату Венери, але наразі вона може припинитися, оскільки JAXA повідомляє про втрату зв’язку. Команда, згідно з повідомленням, докладає зусиль, щоб його відновити — для цього потрібно скоригувати орієнтацію апарата і повернути антену в сторону Землі.

«Акацукі», назва якого в перекладі з японської означає «світанок», загалом виконав свою місію та у 2018 році перейшов у  розширену фазу експлуатації. Апарат за цей час зазнавав неодноразових збоїв, а наприкінці 2016 року довелось вимкнути дві із п’яти його камер через незрозумілі коливання потужності, щоб уникнути виснаження енергосистеми.

Венера, вкрита хмарами — в об'єктиві «Акацукі». Джерело: JAXA
Венера, вкрита хмарами — в об’єктиві «Акацукі». Джерело: JAXA

Водночас за 14 років роботи (замість очікуваних 4,5) «Акацукі» зробив кілька важливих відкриттів, зокрема розкрив подробиці явища суперобертання (коли атмосфера Венери обертається набагато швидше, ніж сама планета), а також виявив гравітаційні хвилі та теплові припливи, які впливають на поверхню планети, і надав інфрачервоні зображення планети.

Нові місії, зокрема від NASA, Європейського космічного агентства, Індії та приватна Rocket Lab, можуть відправитися на Венеру пізніше цього десятиліття.

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