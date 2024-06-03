Космічний апарат вартістю у $300 млн запустили у 2010 році, однак місія не змогла з першої спроби вийти на орбіту Венери через відмову головного двигуна — «Акацукі» протягом п’яти років обертався навколо Сонця, аж доки зрештою наблизився до планети.

Головна місія «Акацукі» (також відомого як Venus Climate Orbiter) — вивчення клімату Венери, але наразі вона може припинитися, оскільки JAXA повідомляє про втрату зв’язку. Команда, згідно з повідомленням, докладає зусиль, щоб його відновити — для цього потрібно скоригувати орієнтацію апарата і повернути антену в сторону Землі.

«Акацукі», назва якого в перекладі з японської означає «світанок», загалом виконав свою місію та у 2018 році перейшов у розширену фазу експлуатації. Апарат за цей час зазнавав неодноразових збоїв, а наприкінці 2016 року довелось вимкнути дві із п’яти його камер через незрозумілі коливання потужності, щоб уникнути виснаження енергосистеми.

Водночас за 14 років роботи (замість очікуваних 4,5) «Акацукі» зробив кілька важливих відкриттів, зокрема розкрив подробиці явища суперобертання (коли атмосфера Венери обертається набагато швидше, ніж сама планета), а також виявив гравітаційні хвилі та теплові припливи, які впливають на поверхню планети, і надав інфрачервоні зображення планети.

Нові місії, зокрема від NASA, Європейського космічного агентства, Індії та приватна Rocket Lab, можуть відправитися на Венеру пізніше цього десятиліття.