NASA возобновляет исследование Венеры — в конце 2020-х годов к самой горячей планете Солнечной системы отправятся зонд DAVINCI+ и орбитальная станция VERITAS





2 июня NASA объявило победителей конкурса Discovery Program — ими стали спускаемый зонд DAVINCI+ и орбитальная станция VERITAS. Оба аппарата предназначены для исследования Венеры и могут быть запущены в конце 2020-х годов. Это будут первые миссии по изучению Венеры за более чем 30 лет — последним был Pioneer Venus 2 в 1978 году.

Программа Discovery существует с 1992 года — она нацелена на разработку небольших автоматических аппаратов для исследования разных объектов Солнечной системы стоимостью около 500 миллионов долларов. Утверждение проектов происходит на конкурсной основе в несколько этапов, а победитель получает нужное финансирование. Новый конкурс по программам Discovery 15 и 16 стартовал в 2019 году — в начале 2020 года из 16 кандидатов выбрали четыре финалиста, которые получили 3 миллиона долларов на доработку концепций. Два проигравших проекта — станции по исследованию спутника Нептуна Тритона (Trident) и спутника Юпитера Ио (Io Volcano Observer).

DAVINCI+

DAVINCI+ планируют запустить в 2029 году. В рамках миссии станция дважды пролетит мимо Венеры, чтобы сделать снимки поверхности планеты крупным планом, а затем спускаемый зонд будет сброшен в атмосферу планеты, чтобы понять ее состав и структуру. Также зонд попытается получить фото самой поверхности Венеры.

VERITAS

Орбитальная станция VERITAS отправится к Венере на год раньше — в 2028 году. Она соберет необходимые данные для создания трехмерной топографической модели планеты, которая даст ученым лучшее представление о геологической истории планеты. Посредством радара с синтезированной апертурой станция будет отслеживать возвышения поверхности для «создания 3D-реконструкций местности и получений подтверждений активности на Венере вулканических и тектонических процессов».

Другая камера на VERITAS сможет регистрировать признаки наличия водяного пара в атмосфере Венеры — его присутствие может указывать на то, что активные вулканы дегазировали на более ранних этапах развития планеты.