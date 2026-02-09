tradfi
Новини IT-бізнес 09.02.2026

YouTube Music вимагає грошей за перегляд текстів пісень: 5 безплатно, далі — Premium

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Схоже, YouTube Music починає ховати тексти пісень за платною підпискою. Користувачі безкоштовних акаунтів YouTube Music дедалі частіше стикаються з обмеженням доступу до текстів пісень — про це повідомляють численні дописи, зокрема, на Reddit.


Google почала тестувати тексти як ексклюзивну функцію для Premium ще у вересні, однак тепер ця практика отримує ширше розгортання. За наявною інформацією, безкоштовним користувачам дозволяють переглядати тексти лише для п’яти пісень на місяць. Незавжаючи на численні свідоцтва у мережі, Google досі не підтверджує і не спростовує це офіційно.

“Я завжди віддавав перевагу YouTube Music замість Spotify, але тепер задумуюся про перехід. Чув, що вони тестують це обмеження, щоб “спонукати більше людей купувати Premium”. Я взагалі рідко щось пишу, але ця тема мене трохи зачепила. А ви що думаєте?” — пише корисутвач Reddit з ніком Bruhyoulikejazz.

Youtube music now needs premium for lyrics
byu/Bruhyoulikejazz inyoutube


Після досягнення ліміту користувачі бачать лише перші кілька рядків тексту. Увесь інший текст розмивається, а на екрані з’являється пропозиція “Розблокувати тексти з Premium”. Під час відкриття вкладки з текстами також відображається помітне попередження з лічильником, який показує, скільки переглядів текстів ще залишилося.

“YouTube Music завжди був моєю основною музичною платформою, але така дедалі агресивніша монетизація змушує мене теж замислитися про перехід. Це, звісно, не трагедія, що більше не можна переглядати тексти пісень, але це бісить неймовірно” — обурюється у коментарях реддітор KartoffelBruder.

Такі обмеження вписуються в загальну стратегію Google щодо поступового перенесення базових функцій YouTube та YouTube Music у Premium-сегмент. Раніше компанія вже обмежувала фонове відтворення, завантаження треків та відео, а також експериментувала з частішою рекламою для безкоштовних користувачів. На цьому тлі тексти пісень стають ще одним інструментом тиску на аудиторію, яка не платить за підписку.

“YouTube загалом починає дратувати все більше й більше. Здається, зараз вони відчайдушно намагаються змусити людей купувати YouTube Premium. Але замість того, щоб рекламувати його, додаючи Premium-користувачам якісь нові можливості, вони просто забирають функції у тих, хто не платить, роблячи сервіс дедалі менш зручним і доступним. Це реально змушує замислитися, наскільки жадібним YouTube став останнім часом.” — додає KartoffelBruder.

Очікується, що найближчим часом Google офіційно підтвердить нові правила або розширить їх на всі регіони. Якщо практика стане стандартом, YouTube Music ризикує втратити частину безкоштовної аудиторії на користь конкурентів, які поки не вводять жорстких лімітів на перегляд текстів.

WOW. Can't believe lyrics are now a premium feature. All hail our corporate overlords! You will get less year by year, for more money, and you will be happy!
byu/u12bdragon inYoutubeMusic

Кілька днів тому Google повідомила, що має понад 325 млн платних підписок у споживчих сервісах, із високими темпами зростання Google One та YouTube Premium. У 2025 році сукупний дохід YouTube від реклами та підписок перевищив $60 млрд.

Джерело: The Verge

