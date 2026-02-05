tradfi
YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх: 27 мов та функції Lip Sync і "Експресивна мова”

Андрій Шадрін

YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх: 27 мов та функції Lip Sync і "Експресивна мова”
YouTube оголосив про кілька оновлень своєї функції AI-автодубляжу, яка тепер доступна для всіх і підтримує 27 мов. Також стартувала функція “експресивна мова”, яка враховує емоційні нюанси передачи тих чи інших лінгвістичних моментів.


Платформа, що належить Google, вже тривалий час працює над додаванням багатомовної аудіопідтримки для відео. YouTube анонсував ШІ-автодубляж ще у 2024 році — спочатку з доступом для обмеженого кола авторів, а згодом у вересні минулого року розширив його на мільйони креаторів у всьому світі. Функція дає змогу переглядати відео мовами, відмінними від рідної, та допомагає авторам охоплювати ширшу аудиторію. YouTube запевняє, що використання AI-автодубляжу не погіршує показники в алгоритмах рекомендацій оригінального відео й може покращувати його виявлення іншими мовами.

YouTube повідомив, що в грудні в середньому понад шість мільйонів глядачів щодня дивилися щонайменше 10 хвилин ШІ-дубльованого контенту. Водночас використання ШІ для дубляжу означає, що інколи машина може не точно передавати тон, емоції або навколишнє звучання, притаманні автору. Автори, яким не подобається ШІ-дубляж, можуть додавати власні доріжки або повністю вимкнути функцію. Під час перегляду відео натисніть на іконку шестерні, далі оберіть “Аудіодоріжка”, щоб перевірити, чи доступні додаткові мови.

Функція Expressive Speech (“експресивна мова”) також поступово стає доступною для всіх каналів YouTube у восьми мовах: англійській, гінді, французькій, німецькій, індонезійській, італійській, португальській та іспанській. Її також показували у 2024 році на заході Made by YouTube. Це на кілька кроків попереду Expressive Captions, які компенсують брак нюансів у мові та звуці, додаючи до субтитрів акценти, тон і індивідуальність. YouTube використовує вашу історію переглядів, щоб обрати мову за замовчуванням для відео.

Нова опція Preferred Languages у налаштуваннях дає змогу обрати мови, якими ви хочете дивитися відео. На комп’ютері відкрийте іконку профілю > Settings > Playback and performance, далі натисніть Add or edit languages у розділі Language та відмітьте потрібні мови. Налаштування доступне на Android, iOS і в вебверсії та застосовується до аудіодубляжу, заголовків і описів. Якщо відео доступне однією з ваших пріоритетних мов, YouTube не використовуватиме AI-дубляж і за замовчуванням відтворюватиме оригінальну аудіодоріжку.


Платформа також тестує функцію Lip Sync, яка делікатно узгоджує рухи губ спікера з перекладеною аудіодоріжкою, щоб дубльоване відео сприймалося так само природно, як і оригінал. Окрім цього, YouTube запроваджує Automatic Smart Filtering для авторів — інструмент, що допомагає визначити, коли відео не варто дублювати, аби зберегти автентичність контенту, наприклад у випадку музичних кліпів або “тихих” влогів. Говорячи про ШІ, YouTube пообіцяв боротися з низькоякісним ШІ-контентом і анонсував нові інструменти проти дипфейків для авторів. Також платформа нещодавно закрила лазівку з фоновим відтворенням у YouTube Premium.

