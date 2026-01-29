YouTube намагається блокувати фонове відтворення у сторонніх браузерах

Depositphotos

Користувачі YouTube повідомляють, що фонове відтворення більше не працює в Samsung Internet, Vivaldi та інших браузерах. Проблеми з фоновим відтворенням у кількох браузерах свідчать про те, що це може бути цілеспрямована зміна з боку YouTube.





Підписка YouTube Premium не лише дозволяє позбутися реклами, а й надає доступ до низки додаткових можливостей. Водночас існують способи обійти платну підписку YouTube і користуватися цими функціями безкоштовно. Зазвичай для цього використовують браузери, відмінні від Chrome, а також блокувальники реклами. Тепер користувачі таких рішень повідомляють, що одна з популярних функцій перестала працювати.





Фонове відтворення є однією з функцій, доступних у межах підписки YouTube Premium. Воно дозволяє продовжувати слухати відео на YouTube після згортання браузера або вимкнення екрана смартфона. Згідно з численними повідомленнями користувачів Samsung Internet (через PiunikaWeb), фонове відтворення припинило працювати.

“Я більше не можу відтворювати відео в браузері Samsung Internet. Я вже перезавантажив пристрій і перевірив усі налаштування — безрезультатно. Намагаюся користуватися YouTube із функцією блокування реклами в браузері Samsung Internet, щоб не пропускати рекламу під час відео, але схоже, що Samsung прибрав цю можливість. Щойно перевірив у знайомого — у нього така сама проблема в браузері Samsung Internet”, — пише користувач з ніком Asteroid.

Хоча більшість скарг надходить саме від користувачів Samsung Internet, про проблему також повідомляють власники браузерів Brave, Vivaldi та Microsoft Edge.

“Протягом багатьох років я користувався браузером Samsung Internet через функцію фонового відтворення відео. Але раптово вона перестала працювати. Тепер відео зупиняється, щойно я переходжу в інші додатки або вимикаю екран телефона, навіть попри те, що опцію увімкнено. Спочатку я подумав, що проблема лише в Samsung Internet, але з таким самим збоєм зіткнувся і в браузері Brave”, — каже користувач Constellation.

Водночас один із користувачів заявляє, що в Brave ця функція знову запрацювала. У повідомленнях користувачі зазначають, що після згортання браузера або вимкнення екрана звук зникає. Деякі також бачать короткочасне сповіщення з текстом “MediaOngoingActivity”, після чого елементи керування відтворенням зникають.

“Я користуюся Android, і раніше ця функція працювала — перемикач для її ввімкнення можна знайти в Налаштуваннях. Я вже пробував вимикати розширення uBlock Origin, але проблема не в цьому. “Фонове відтворення аудіо” — дозволяє відтворювати звук, коли ви переходите на іншу вкладку в Edge або в інший застосунок, чи коли екран пристрою вимкнено”, — розповідає користувач Edge під ніком Cheap-Comparison-8985.

Щоб заохотити більше користувачів оформлювати підписку Premium, YouTube раніше вже впроваджував зміни для запобігання обходу обмежень. Наприклад, торік у листопаді кампанія проти блокувальників реклами змусила тисячі користувачів подумати, що YouTube не працює.

“Уже кілька днів у мене виникла дуже дивна проблема з телефоном Samsung на One UI 8. Зокрема, коли я намагаюся відтворювати відео у фоновому режимі або просто вимикаю екран, відтворення автоматично зупиняється — незалежно від того, яким застосунком я користуюся: вбудованим браузером Samsung Internet чи браузером Vivaldi. Фонове відтворення аудіо працює лише в PapertoAudio. Я не розумію, що відбувається”, — жаліється користувач WindowsSurface.

З огляду на кількість скарг із різних додатків, не виключено, що це ще одна спроба компанії відвадити користувачів від використання обхідних рішень. Поки що Google не давав жодних офіційних коментарів щодо ситуації.

Джерело: AndroidAuthority.com