YouTube тестує платну зміну швидкості відео

Андрій Шадрін

YouTube тестує платну зміну швидкості відео
YouTube, схоже, запускає новий експеримент з обмеженням доступу до популярної функції зміни швидкості відтворення. Користувачів поділили на дві групи: в одній функція залишається безкоштовною, в іншій — доступна лише з підпискою Premium.


Принаймні, так вважають читачі Reddit — один з них звернув увагу, що YouTube, ймовірно, проводить нове тестування. У його межах користувачів розділили на дві тестові групи. Учасники групи A й надалі мають безкоштовний доступ до зміни швидкості відтворення. Натомість для користувачів з групи B ця функція стала платною та доступною лише в межах Premium. За словами користувача, він помітив експеримент тому, що один його акаунт потрапив до групи B, а інший — до групи A.

“Схоже, існують дві тестові групи. Група A: швидкість відтворення залишається безкоштовною. Група B: для зміни швидкості відтворення потрібна підписка YouTube Premium. На жаль, я потрапив до групи B. Водночас інший мій акаунт (який я не використовую для публікацій чи створення контенту) належить до групи A і досі має безкоштовний доступ до швидкості відтворення. Це означає, що обмеження прив’язане до акаунту, а не до пристрою чи регіону”, — пише користувач Reddit з ніком Background_Solid5886.

Звичайно, якщо YouTube хоче переконати більше користувачів оформити підписку Premium, сервісу потрібні функції, за які дійсно варто платити. Premium уже пропонує низку ексклюзивних переваг, зокрема перегляд без реклами, фонове відтворення, завантаження офлайн та інше. Але цей експеримент, схоже, свідчить про те, що YouTube може незабаром додати до цього списку ще одну “обов’язкову” функцію. Втім, це може відбутися за рахунок безкоштовних користувачів платформи.

“Якщо ви в групі B (тобто не маєте доступу до швидкості відтворення без Premium), НЕ купуйте Premium через це. Якщо достатня кількість людей оформить підписку, щоб повернути доступ до швидкості відтворення, YouTube визнає експеримент успішним і зробить цю функцію постійною частиною Premium. Ми цього не хочемо!” — закликає Background_Solid5886.

YouTube експериментує з платним доступом до швидкості відтворення
Зміна швидкості відтворення є однією з найпопулярніших функцій YouTube. Вона дозволяє прискорювати або сповільнювати відео. Хоча досі ця можливість була доступна практично всім, у майбутньому ситуація може змінитися. Якщо YouTube визнає цей експеримент успішним, зміна швидкості відтворення може стати постійною перевагою підписки Premium. На момент написання статті жодного офіційного кометаря з цього приводу від Google отримати не вдалося.

