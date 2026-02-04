Google закрила "хак" для перегляду YouTube без реклами в фоновому режимі

YouTube Premium / Depositphotos

Бажання користувачів отримати функції YouTube Premium без підписки давно перетворилося на неофіційне змагання з Google. Компанія закриває можливість отримання платної функції — досвідчені користувачі знаходять обхід — Google латає “дірку”. І так по колу.





Однією з найбажаніших функцій завжди було фонове відтворення відео, доступне лише передплатникам Premium. Протягом тривалого часу користувачі безкоштовної версії сервісу обходили обмеження за допомогою сторонніх браузерів і розширень, змушуючи YouTube працювати у фоні.

Виглядає, що цей етап завершився. Google закрила лазівку, яка дозволяла фонове відтворення в мобільних браузерах на кшталт Brave або Microsoft Edge. Тепер, якщо спробувати відтворювати відео у фоні, YouTube зупиняє його одразу після виходу з браузера або вимкнення екрана смартфона.

Ба більше, обмеження, ймовірно, торкнулося всіх користувачів, включно з передплатниками YouTube Premium. Схоже, Google настільки жорстко підійшла до закриття лазівки, що вимкнула фонове відтворення в зовнішніх браузерах незалежно від типу підписки.





Наприклад, навіть при активній підписці YouTube Premium, під час відкриття відео в Safari на iPhone відтворення зупиняється одразу після переходу на головний екран. Водночас все ще існує частковий обхід: якщо вимкнути екран під час перегляду відео в Safari, відтворення припиняється, але елементи керування YouTube з’являються на екрані блокування. Звідти відео можна відновити — і воно продовжує грати навіть поза браузером.

Утім, цей спосіб працює лише в Safari й навряд чи стане корисним для більшості передплатників, які зазвичай користуються офіційним застосунком YouTube.

Google підтвердив зміни у коментарі для GSMArena:

“Фонове відтворення — це функція, призначена виключно для учасників YouTube Premium. Хоча деякі користувачі без підписки раніше могли отримувати доступ до неї через мобільні веббраузери за певних сценаріїв, ми оновили роботу сервісу, щоб забезпечити узгоджений досвід на всіх наших платформах”.

Таким чином, Google зробила свій хід у давньому протистоянні з технічно підкованими користувачами. Але з огляду на історію цього “змагання”, навряд чи на цьому все закінчиться.

Нагадаємо, що в Україні передплата YouTube Premium доступна за ціною від 99 грн/місяць в індивідуальному плані та за 149 грн/місяць для сім’ї (з обмеженням до 5 осіб). Для студентів доступна пільгова передплата за 59 грн/місяць. З мінусів у преміальній передплаті те, що подекуди YouTube почав наслідувати приклад Netflix і блокувати сімейний тариф користувачам, які не живуть разом.

