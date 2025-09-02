Новини Софт 02.09.2025 comment views icon

За прикладом Netflix: YouTube почав блокувати "сімейний" Premium передплатникам, які не живуть разом

Маргарита Юзяк

За прикладом Netflix: YouTube почав блокувати "сімейний" Premium передплатникам, які не живуть разом
YouTube “закручує гайки” передплатникам сімейної підписки Premium. Платформа придумала, як змусити людей оформлювати власні підписки.

Якщо учасник плану не живе за тією ж адресою, що й власник, йому прийде попередження на пошту. Якщо дані не збігаються, підписку відключають. Система працює через електронну перевірку кожні 30 днів

“Ваша сімейна підписка YouTube Premium передбачає, що всі учасники мають проживати разом із власником сімейної підписки. Схоже, ви не живете за однією адресою, тому доступ буде призупинено через 14 днів. Після цього ви залишитесь у сімейній групі та зможете дивитися YouTube з рекламою, але без переваг Premium”, — йдеться в листі YouTube.

За прикладом Netflix: YouTube почав блокувати "сімейний" Premium передплатникам, які не живуть разом
Електронні листи від YouTube щодо вимоги про сімейну підписку

Сімейний план дозволяє ділитися підпискою з п’ятьма людьми, а от ціна залежить від регіону. Наприклад, в Україні місячна підписка суттєво дешевша за США: ₴149,00 проти $23. Індивідуальна підписка обійдеться в ₴99, а студентська — ₴59. Тож ми бачимо, що платформа хоче змусити користувачів витрачати більше коштів за прикладом боротьби Netflix проти шеринга паролів.

Формально правило про спільну адресу діє ще з 2023 року, але раніше його ніхто належно не перевіряв. Тепер YouTube це активно відстежує. Єдиний варіант повернути доступ — звернутися в підтримку та підтвердити право на участь. Поки що масових блокувань немає, але перші повідомлення вже з’явилися. Все це відбувається якраз у той час, коли YouTube тестує новий дешевший план для двох користувачів.

Джерело: Android Police

