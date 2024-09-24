Повідомлення про зростання вартості передплат YouTube надходять з Європи, Південної Америки та Азії.
Так у Бельгії, Італії, Ірландії та Нідерландах ціна на сімейну передплату YouTube зросте з 17,99 до 25,99 євро на місяць, тоді як вартість річної сягне захмарної цифри у 311, 88 євро. Індивідуальний тариф зростає з 12 до 14 євро в усіх перелічених регіонах.
У Швейцарії заплановано підвищення ціни на YouTube Family з 23,90 до 33,90 швейцарських франків, а у Швеції — від 179 до 279 шведських крон. У соцмережах пишуть, що подібне зростання фіксують в Сінгапурі, Колумбії та Саудівській Аравії.
Судячи з повідомлень, зміни набудуть чинності у листопаді 2024 року.
Нагадаємо, що ціни передплати на YouTube вже зросли у США — з $11,99 до $13,99 на Premium та з $17,99 до $22,99 на Family.
В Україні ціни, здається, залишаються незмінними — принаймні, жодних попереджень про їхнє зростання не надходило. Індивідуальна передплата обійдеться у 99 грн на місяць, тоді як сімейна — у 149 грн на місяць. Також передбачена дешевша версія для студентів за ціною у 59 грн на місяць.
Тим часом YouTube продовжує активізувати зусилля щодо підштовхування користувачів до оформлення платної передплати (з нещодавнього. показ реклами під час паузи), зокрема й через обмеження роботи акаунтів, які використовують блокувальники реклами (тут і перемотування відео в самий кінець, обмеження кількості переглядів до трьох роликів, уповільнення роботи сайту тощо).
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Джерело: 9to5google, The Verge
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