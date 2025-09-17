Перегляди YouTube на ПК впали на 50%: блокувальники реклами під підозрою

YouTube / Depositphotos

За останній місяць багато авторів YouTube-каналів скаржилися на різке зниження переглядів на своїх відео. Теорій виникло чимало, але найвірогіднішою здається та, що це пов’язано з блокувальниками реклами. Водночас сама платформа офіційно нічого прямо не підтверджує.

З середини серпня творці контенту почали помічати значне зниження переглядів, у деяких випадках — майже удвічі. Причина падіння тривалий час залишалася загадкою для багатьох каналів.

Найбільш логічне пояснення полягає в тому, що YouTube некоректно рахує перегляди користувачів, у яких увімкнено блокувальники реклами. Це ще один крок у тривалій боротьбі сервісу проти AdBlock та подібних інструментів. Першим це помітив блогер Josh Strife Hayes. За його словами, перегляди на телевізорах, смартфонах і планшетах залишалися стабільними, тоді як з комп’ютерів кількість переглядів із середини серпня впала приблизно на 50%. Подібні дані підтвердив і канал TechLinked, який входить до мережі Linus Tech Tips.

Це збігається з одним із можливих пояснень, на які натякав сам YouTube у своєму зверненні щодо падіння переглядів.

Google зазначає:

“Користувачі, які використовують блокувальники реклами та інші інструменти для блокування контенту: ці розширення можуть впливати на точність підрахунку переглядів. Канали, у яких більша частка аудиторії використовує такі інструменти, можуть бачити сильніші коливання у статистиці після оновлення цих інструментів”.

У своєму зверненні YouTube також відкинув поширені припущення, що нові інструменти перевірки віку на основі ШІ винні у проблемі. Компанія пояснила, що це не пов’язано, і додала інші можливі фактори, зокрема “сезонні коливання у переглядах” та зростання конкуренції на платформі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

YouTube офіційно заявляє, що “не існує системної проблеми, яка б впливала на авторів” у контексті падіння кількості переглядів.

Однак ситуація з блокувальниками реклами видається найімовірнішою причиною. У попередньому відео Linus Tech Tips зазначав, що кількість переглядів зменшилася, але дохід від реклами залишився на попередньому рівні. Якщо падіння стосується лише переглядів із комп’ютерів, логічно припустити, що система не зараховує перегляди від користувачів із блокувальниками реклами. Особливо якщо рекламна виручка не постраждала від падіння переглядів. Натяк YouTube на те, що “блокувальники можуть впливати на точність підрахунку”, підтверджує цю версію, навіть якщо офіційного підтвердження немає.

Це не перші неприємності для користувачів YouTube, які виникають через боротьбу з блокувальниками реклами. Раніше можна було спостерігати “гальмування” сервісу через помилку в Adblock Plus. Також дослідження виявило, що користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього.

Джерело: 9to5google