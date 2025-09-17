Новини Софт 17.09.2025 comment views icon

Перегляди YouTube на ПК впали на 50%: блокувальники реклами під підозрою

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Перегляди YouTube на ПК впали на 50%: блокувальники реклами під підозрою
YouTube / Depositphotos

За останній місяць багато авторів YouTube-каналів скаржилися на різке зниження переглядів на своїх відео. Теорій виникло чимало, але найвірогіднішою здається та, що це пов’язано з блокувальниками реклами. Водночас сама платформа офіційно нічого прямо не підтверджує.

З середини серпня творці контенту почали помічати значне зниження переглядів, у деяких випадках — майже удвічі. Причина падіння тривалий час залишалася загадкою для багатьох каналів.

Найбільш логічне пояснення полягає в тому, що YouTube некоректно рахує перегляди користувачів, у яких увімкнено блокувальники реклами. Це ще один крок у тривалій боротьбі сервісу проти AdBlock та подібних інструментів. Першим це помітив блогер Josh Strife Hayes. За його словами, перегляди на телевізорах, смартфонах і планшетах залишалися стабільними, тоді як з комп’ютерів кількість переглядів із середини серпня впала приблизно на 50%. Подібні дані підтвердив і канал TechLinked, який входить до мережі Linus Tech Tips.

Це збігається з одним із можливих пояснень, на які натякав сам YouTube у своєму зверненні щодо падіння переглядів.

Google зазначає:

“Користувачі, які використовують блокувальники реклами та інші інструменти для блокування контенту: ці розширення можуть впливати на точність підрахунку переглядів. Канали, у яких більша частка аудиторії використовує такі інструменти, можуть бачити сильніші коливання у статистиці після оновлення цих інструментів”.

У своєму зверненні YouTube також відкинув поширені припущення, що нові інструменти перевірки віку на основі ШІ винні у проблемі. Компанія пояснила, що це не пов’язано, і додала інші можливі фактори, зокрема “сезонні коливання у переглядах” та зростання конкуренції на платформі.

YouTube офіційно заявляє, що “не існує системної проблеми, яка б впливала на авторів” у контексті падіння кількості переглядів.

Однак ситуація з блокувальниками реклами видається найімовірнішою причиною. У попередньому відео Linus Tech Tips зазначав, що кількість переглядів зменшилася, але дохід від реклами залишився на попередньому рівні. Якщо падіння стосується лише переглядів із комп’ютерів, логічно припустити, що система не зараховує перегляди від користувачів із блокувальниками реклами. Особливо якщо рекламна виручка не постраждала від падіння переглядів. Натяк YouTube на те, що “блокувальники можуть впливати на точність підрахунку”, підтверджує цю версію, навіть якщо офіційного підтвердження немає.

Спецпроєкти
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?
Огляд застосунку UKRSIB online 2.0: новий вимір банкінгу

Це не перші неприємності для користувачів YouTube, які виникають через боротьбу з блокувальниками реклами. Раніше можна було спостерігати “гальмування” сервісу через помилку в Adblock Plus. Також дослідження виявило, що користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього.

Джерело: 9to5google

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ютубер заробляє по $9 000 щомісяця, створюючи "сміттєві" ШІ-відео про руде кошеня
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Spotify стає соціальною мережею: музичний стрімінг додає повідомлення, вдруге
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
За прикладом Netflix: YouTube почав блокувати "сімейний" Premium передплатникам, які не живуть разом
YouTube Premium раптово став показувати рекламу деяким користувачам
Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор
Плюс 25% переглядів: YouTube запустив дубляж кількома мовами для всіх творців відео
Готуйтесь червоніти: YouTube визначатиме вік користувачів на основі історії переглядів
Тепер не оштрафують за невчасне оновлення даних у ТЦК — але є нюанси
Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту
В Україні запрацювала "Дія.Картка": єдина картка для (майже) всіх державних виплат
Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
YouTube без дозволу "покращує" Shorts користувачів: "Не ШІ, а машинне навчання"
Те, що просили: в Gemini тепер можна завантажувати аудіо та "будь-які" файли
DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ
YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Безплатний VPN для Chrome шпигував за користувачами: FreeVPN.One зливав скріншоти сторінок та геолокацію
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати