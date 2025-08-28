YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео

YouTube запустив функцію Hype

YouTube починає глобальне розгортання функції Hype, яка дозволяє фанатам допомагати улюбленим авторам здобувати більшу популярність.

Вперше про цю можливість оголосили на заході Google Made On YouTube у 2024 році. Тоді представили спеціальну кнопку Hype, яка розташована під уже звичною кнопкою “Подобається”. Вона стане доступною для відео тих авторів, у яких менше ніж 500 тисяч підписників.

На цей момент функція вже працює у 39 країнах, серед яких США, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Індонезія та Індія. Але України, на превеликий жаль, в цьому переліку немає.

Як працює YouTube Hype

Кожен глядач може підтримати до трьох відео на тиждень. За це ролики отримують спеціальні бали. Вони допомагають потрапити вище у новому рейтинговому лідерборді, який користувачі можуть знайти у вкладці Explore.

Щоб зробити механіку чеснішою, YouTube враховує розмір аудиторії автора. Якщо канал менший, то він отримує додатковий бонус за кожен Hype. Тобто менш популярним творцям буде легше набирати бали й просувати свої роботи.

Відео, яке отримало фанатську підтримку, позначається бейджем Hyped. Користувачі також зможуть відфільтрувати головну стрічку YouTube так, щоб бачити лише ті відео, які вже отримали цю позначку.

Коли відео, яке ви підтримали, наблизиться до потрапляння у топ-список, YouTube надішле сповіщення тим, хто натиснув Hype.

Для найактивніших глядачів передбачено щомісячний бейдж Hype Star — він показує, що користувач системно підтримує творців контенту.

Подальші плани

У компанії пояснили, що фанати давно прагнули стати частиною успіху своїх улюблених авторів. Hype саме й дає їм цю можливість. Але ця функція відкриває і новий напрямок монетизації для YouTube. Платформа планує дозволити глядачам купувати додаткові Hype, щоб просувати обрані відео ще активніше. Наразі платні Hype тестують у Бразилії та Туреччині.

У найближчій перспективі YouTube розробляє спеціальні лідерборди за інтересами — наприклад, для геймінгу чи моди. Також з’явиться можливість поділитися фактом, що ви щойно “захайпили” відео.

Автори зможуть відстежувати всю активність у мобільному додатку YouTube Studio. Там у розділі аналітики з’явилася нова Hype-картка, а також щотижневий підсумок із кількістю Hype та отриманих балів.

Серед інших нововведень YouTube можна пригадати визначення віку користувачів на основі історії переглядів та “покращення” Shorts користувачів.

Джерело: techcrunch