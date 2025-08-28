Новини Софт 28.08.2025 comment views icon

YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео
YouTube запустив функцію Hype

YouTube починає глобальне розгортання функції Hype, яка дозволяє фанатам допомагати улюбленим авторам здобувати більшу популярність.

Вперше про цю можливість оголосили на заході Google Made On YouTube у 2024 році. Тоді представили спеціальну кнопку Hype, яка розташована під уже звичною кнопкою “Подобається”. Вона стане доступною для відео тих авторів, у яких менше ніж 500 тисяч підписників.

На цей момент функція вже працює у 39 країнах, серед яких США, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Індонезія та Індія. Але України, на превеликий жаль, в цьому переліку немає.

Як працює YouTube Hype

Кожен глядач може підтримати до трьох відео на тиждень. За це ролики отримують спеціальні бали. Вони допомагають потрапити вище у новому рейтинговому лідерборді, який користувачі можуть знайти у вкладці Explore.

YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео
YouTube запустив функцію Hype

Щоб зробити механіку чеснішою, YouTube враховує розмір аудиторії автора. Якщо канал менший, то він отримує додатковий бонус за кожен Hype. Тобто менш популярним творцям буде легше набирати бали й просувати свої роботи.

Відео, яке отримало фанатську підтримку, позначається бейджем Hyped. Користувачі також зможуть відфільтрувати головну стрічку YouTube так, щоб бачити лише ті відео, які вже отримали цю позначку.

Коли відео, яке ви підтримали, наблизиться до потрапляння у топ-список, YouTube надішле сповіщення тим, хто натиснув Hype.

Для найактивніших глядачів передбачено щомісячний бейдж Hype Star — він показує, що користувач системно підтримує творців контенту.

Подальші плани

У компанії пояснили, що фанати давно прагнули стати частиною успіху своїх улюблених авторів. Hype саме й дає їм цю можливість. Але ця функція відкриває і новий напрямок монетизації для YouTube. Платформа планує дозволити глядачам купувати додаткові Hype, щоб просувати обрані відео ще активніше. Наразі платні Hype тестують у Бразилії та Туреччині.

У найближчій перспективі YouTube розробляє спеціальні лідерборди за інтересами — наприклад, для геймінгу чи моди. Також з’явиться можливість поділитися фактом, що ви щойно “захайпили” відео.

Автори зможуть відстежувати всю активність у мобільному додатку YouTube Studio. Там у розділі аналітики з’явилася нова Hype-картка, а також щотижневий підсумок із кількістю Hype та отриманих балів.

Спецпроєкти
Довіра замість контролю: як у FAVBET Tech керують командою та мотивують її
Тестуємо модуль пам'яті Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB: довічна гарантія, наявність радіатора, ціна 4 тис. гривень

Серед інших нововведень YouTube можна пригадати визначення віку користувачів на основі історії переглядів та “покращення” Shorts користувачів.

Джерело: techcrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
Більше ніяких Бомбардіро Крокоділо: з 15 липня YouTube лишить ШІ-авторів без грошей
Термоядерний Google: компанія отримуватиме 200 МВт від технології, якої ще не існує
DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ
Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI
Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність
Google телефонуватиме за вас в магазини
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати