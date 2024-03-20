YouTube заблокував старе відео Стерненка з російськими полоненими для показу на території рф — на прохання роскомнадзору

Йдеться про відео, яке показує як російські військові здаються у полон, опубліковане на каналі журналіста та активіста Сергія Стерненка ще у 2022 році.
Найцікавіше те, що ролик заблокований за скаргою роскомнадзора — тож фактично модератори YouTube продовжують співпрацювати з російськими регуляторами, зважаючи на їхні заяви, як на щось цінне.
роскомнадзор поскаржився ютубу на викладене ще у 2022 році 10-годинне відео із російськими полоненими.
Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що Ютуб задовольнив скаргу роскомнадзора та заблокував це відео на так званій росії. pic.twitter.com/iIOqTQf9ga
— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 19, 2024
Ще одна проблема — YouTube, як і Google продовжують просувати російський контент українцям. З 2014 року, коли росія анексувала український півострів Крим та розпочала війну на сході України, українські автори та користувачі неодноразово звинувачували Google у привілеюванні російського контенту над українським в українському сегменті YouTube. Також було кілька скандалів з помилковими блокуваннями каналів українських авторів на платформі. У березні 2022-го українські блогери запустили в соцмережах флешмоб #YouTubeKyiv зі скаргами на те, що українським сегментом YouTube керує «московський офіс» та закликали Google якомога швидше відкрити представництво у Києві.
«Фактично вибивали український інтерфейс» — ексдиректор Google Україна про локалізацію сервісів
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