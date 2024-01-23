Новини Софт 23.01.2024 о 11:50 comment views icon

YouTube-зірка MrBeast заробив понад $250 тис. на опублікованому в X/Twitter відео (але є нюанс)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

YouTube-зірка MrBeast заробив понад $250 тис. на опублікованому в X/Twitter відео (але є нюанс)

Блогер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, за тиждень отримав 150 мільйонів переглядів на своєму новому відео «$1 Car vs $100,000,000 Car!», опублікованому в X, і заробив $263 тис.

На відео блогер досліджує різноманітні автомобілі та навіть їздить автостопом з відомим телеведучим та стендап-коміком Джеєм Лено.

Водночас як зазначає Дональдсон, його дохід за відео був вищим, аніж зазвичай пропонує X.

«Рекламодавці помітили увагу, яку привернуло відео, і купили в ньому рекламу. Тому мій дохід за перегляди, ймовірно, вищий, ніж міг бути у вас», — написав MrBeast.

Тим часом деякі користувачі вважають, що популярність ролика могла бути зумовлена ще й тим, що X просував його, хоча й не позначав як рекламу.

«Відео з’являлося в моїй стрічці, можливо, 7 разів. Часу публікації біля імені користувача немає (а це буває на звичайних дописах), як і позначки оголошення у верхньому правому куті. Є третій секретний тип дописів для ютуберів, яких Ілон запрошує тут публікуватись‎?», — написав один з користувачів X.

Маск тим часом привітав Дональдсона на платформі із цитатою:

«Перше відео MrBeast, опубліковане безпосередньо на X!».

А гендиректорка соцмережі Лінда Яккаріно ретвітнула допис блогера до себе на сторінку.

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Дональдсон на цей час — найпопулярніша людина на YouTube з понад 370 мільйонами підписників на всіх каналах. Торік X запустив програму розподілу доходів для творців, пропонуючи їм певну частку заробітків від реклами, які принесли їхні публікації, тож Маск вже у грудні запропонував блогеру спробувати себе на X.

«Вартість виробництва моїх відео обходиться у мільйони, і навіть з мільярдом переглядів на X, це не покриє й частку. Але я готовий досліджувати можливості, коли монетизація стане успішною!», — відповів MrBeast.

За даними Forbes, торік Дональдсон заробив $54 мільйони й був найбільш високооплачуваним творцем 2023 року. Він також близький до угоди з Amazon на шоу вартістю $100 мільйонів, повідомляє Puck.

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