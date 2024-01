YouTube-зірка MrBeast заробив понад $250 тис. на опублікованому в X/Twitter відео (але є нюанс)

Блогер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, за тиждень отримав 150 мільйонів переглядів на своєму новому відео «$1 Car vs $100,000,000 Car!», опублікованому в X, і заробив $263 тис.

На відео блогер досліджує різноманітні автомобілі та навіть їздить автостопом з відомим телеведучим та стендап-коміком Джеєм Лено.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

— MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024