З абонента мобільного оператора AT&T стягнули $10 000 під час подорожі поза США

Останнім часом «велика трійка» стільникових операторів США — AT&T, T-Mobile та Verizon, — отримують багато критики через незрозумілі платежі. І, здається, не дарма.
Один з абонентів AT&T був приголомшений, коли виявив велетенську суму $10 000, яку стягнули з його рахунку після поїздки за кордон. Під час подорожі він не придбав жодних пристроїв, послуг тощо, а натомість завчасно активував AT&T International Day Pass, який регулює щоденне використання послуг під час подорожей та утримує їхню вартість не вище $10 на день. Зокрема, близько $8500 оператор стягнув за 4,25 ГБ у роумінгу та близько $1000 за 500 хвилин дзвінків.
Основна мета денного абонемента — усунути будь-яку ймовірність додаткових витрат та поширити внутрішній тариф на міжнародні подорожі. Клієнт запанікував і звернувся до служби підтримки клієнтів AT&T, після чого було створено запит на розслідування того, чому денний план не спрацював. Але коментаторів у мережі обурив сам факт того, що «космічні» $8500 були стягнути за використання лише 4 ГБ даних. Більшість з них вважає, що такі розцінки на цей час надмірні та застарілі.
Клієнт AT&T оприлюднив квитанцію та наполягав, що дотримався всіх необхідних заходів для активації «проїзного» тарифу. Інші користувачі Reddit помітили, що в рахунку не було окремої платні за денний пакет, навіть попри наявність в рахунку переходу на план AT&T Business Unlimited Premium 2.0, який включає сім міжнародних денних тарифів без будь-яких додаткових витрат.
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Після аналізу даних про інцидент сайт Wccftech вважає, що швидше за все йдеться про технічну помилку оператора. Системі не вдалося застосувати включений пакет Day Pass, і розслідування оператора має визначити причину цього. Розповсюджена критика трійки операторів США стосується їхньої тактики отримати з абонента якомога більше грошей, замість покращення ставлення та привабливості своїх послуг.
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