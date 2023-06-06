З Binance за добу вивели понад $780 млн — одразу після судового позову від регулятора США

Компанія з аналізу даних Nansen повідомляє, що інвестори вивели близько $780 мільйонів з криптобіржі Binance протягом останніх 24 годин.

Курс DATA ANALYST. Ставайте дата аналітоком з нуля, всього за 4 місяці! Більше про курс

Водночас афілійована біржа Binance у США зареєструвала чистий відтік у розмірі $13 мільйонів. Ані Binance, ані Binance.US офіційних коментарів на цей час не надали.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum – $871.7M in and $1.65B out Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum – $14.8M in and $50.5M out Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for “Binance” pic.twitter.com/jnNAN0QKVy — Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 6, 2023

За день до цього Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та її власника Чанпен Чжао, звинувачуючи криптобіржу у незаконній діяльності та обмані інвесторів:

«Відповідачі збагатилися мільярдами доларів‎, ризикуючи значними активами інвесторів», – йдеться у документі.

В офіційному коментарі Binance заявила, що «розчарована» поданням скарги зі сторони SEC, особливо після «активної співпраці» криптобіржі з комісією під час розслідування. Усі обвинувачення в компанії відкидають.

Нагадаємо, що у березні до суду на Binance подав інший регулятор США — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Обвинувачення загалом складаються з 47 сторінок, де серед іншого криптобіржу та її власника звинувачували в ігноруванні нормативних вимог США та навіть терористичній діяльності.