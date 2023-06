З Binance за добу вивели понад $780 млн — одразу після судового позову від регулятора США

Компанія з аналізу даних Nansen повідомляє, що інвестори вивели близько $780 мільйонів з криптобіржі Binance протягом останніх 24 годин.

Водночас афілійована біржа Binance у США зареєструвала чистий відтік у розмірі $13 мільйонів. Ані Binance, ані Binance.US офіційних коментарів на цей час не надали.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum – $871.7M in and $1.65B out

Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum – $14.8M in and $50.5M out

Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for “Binance” pic.twitter.com/jnNAN0QKVy

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 6, 2023