CFTC VS Binance – 8 звинувачень з позову регулятора США проти криптобіржі, на які варто звернути увагу

27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпен Чжао. Загалом, це 74 сторінки обвинувачень – і ось кілька найцікавіших фрагментів з документа.

У позові CFTC називає біткоїн, ефір, Litecoin, USDT та BUSD товарами.

Раніше цього року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) називала BUSD «незареєстрованим цінним папером» у листі із попередженням компанії Paxos. Голова SEC Гарі Генслер також неодноразово стверджував, що практично всі криптоактиви – це цінні папери, за винятком біткоїнів.

Шейла Воррен, генеральний директор Crypto Council for Innovation, сказала, що ця заява є «потужним ударом проти SEC» і може мати значні наслідки для галузі та для того, який регулятор отримає остаточну владу.

Тим часом головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал розкритикував відсутність згоди між двома регуляторами США, заявивши:

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао виступає як відповідач у цьому позові. У CFTC заявляють, що їм вдалося зібрати необхідні докази через листування в Signal і чати з «телефону Чжао». Чимало людей задаються зараз питанням – як таке було можливим?

Регулятор звинувачує працівників фірми в тому, що вони знали, що їхня платформа сприяла «незаконній діяльності». Зокрема, йдеться про інцидент, який стався у лютому 2019 року, коли колишній начальник відділу дотримання законодавства Семюель Лім отримав інформацію «щодо транзакцій ХАМАС».

Згідно з документом, Лім пояснив колезі, що терористи зазвичай надсилають «невеликі суми», оскільки «великі суми є відмиванням грошей».

CFTC стверджує, що Чжао володів десятками організацій, які керують платформою Binance як «загальним підприємством». Регулятор навів приклад, коли генеральний директор особисто затверджував дрібні офісні витрати та оплачував послуги компанії, наприклад в Amazon Web Services, своєю особистою кредитною карткою.

VIP-користувачі, за словами регулятора, отримували «швидке сповіщення» про будь-який запит правоохоронних органів щодо їхнього облікового запису.

Binance також радила своїм цінним клієнтам із США входити в облікові записи за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN, щоб приховати місцеперебування. Компанія зазвичай не просила від цих клієнтів надати будь-які ідентифікаційні документи, як того вимагає законодавство США.

Регулятори встановили, що одна чиказька фірма контролює приблизно 12% усього обсягу торгів Binance, і що Чжао закликав їх вести бізнес на біржі, використовуючи IP-адреси за межами США.

Binance звинувачують й у тому, що компанія знала про нормативні вимоги США, але ігнорувала їх і приймала «навмисні стратегічні рішення, щоб уникнути порушення федерального закону». Це нібито підтверджується внутрішніми листуваннями між керівниками Binance, які датуються ще 2018 роком.

У позові пишуть, що компанія навмисно не зазначала свого місцеперебування, а Чжао часто казав, що штаб-квартира з ним – де б він на той час не перебував.

CFTC стверджують, що Binance використовувала «лабіринт» структур власності, щоб навмисно приховати, звідки працює кожна організація, що ускладнює юрисдикцію.

Вже наприкінці документу регулятор заявив, що вимагає сплати штрафів, стягнення будь-яких торговельних прибутків, зарплат, комісій, позик або зборів, отриманих від нібито протиправних дій Binance. А також вимагає видати постійну судову заборону на подальші порушення.

