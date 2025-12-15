За криптовалюти від Lyzi на базі Tezos тепер можна купити Porsche та Lamborghini, а також зробити пожертву лікарям

Porsche Centre Montpellier та Lamborghini Bordeaux стали першими з дилерських мереж, хто почав приймати криптовалюту через технологію Lyzi. Тепер клієнти можуть купувати автомобілі за допомогою біткоїна, TEZ, стейблкоїнів EURC, USDC та понад 80 інших криптовалют.

Французький фінтех Lyzi, створений на блокчейні Tezos, який у квітні залучив €1,3 млн для демократизації криптоплатежів, 8 грудня 2025 року у Парижі оголосив про важливі віхи в європейській експансії, зокрема про партнерства з дилерами авто преміумкласу та гуманітарними організаціями.

“Ми хотіли запропонувати нашим клієнтам досвід покупки, який відповідає їхнім стандартам, інтегруючи водночас нові фінансові практики. Завдяки Lyzi ми поєднуємо інновації, ефективність і простоту”, — сказав Жан-П’єр Лоне, директор Porsche Centre Montpellier.

Дилери отримують миттєву конвертацію в євро без ризику волатильності, а клієнти мають змогу безперешкодно оплачувати покупки безпосередньо зі своїх криптогаманців. Це є значним кроком до впровадження блокчейну в сегменті автомобілів класу люкс. До цього подібними ініціативами відзначалася лише Ferrari, яка з 2023 року продає у США суперкари за криптовалюту, а цієї осені випустила токен для проведення аукціону серед VIP-клієнтів.

“Для нашої клієнтури, яка цінує італійську майстерність і цифрові інновації, прийом криптовалют — це ще один прояв виняткового сервісу й ексклюзивного доступу до надзвичайного”, — зазначив Томас Екке, директор Lamborghini Centre Bordeaux.

Паралельно Lyzi запустила партнерство з гуманітарною організацією “Лікарі світу” (Médecins du Monde), створивши платформу для криптопожертв з підтримки близько 400 програм у більш ніж 80 країнах.

“Ми диверсифікуємо джерела публічних зборів, щоб гарантувати незалежність своєї діяльності. Ринок криптовалют тепер регулюється в ЄС, тож ми запустили цей експеримент із криптопожертвами, щоб краще зрозуміти потенціал фінансування у найближчі роки”, — сказав Гійом Котійяр, директор з комунікацій і розвитку “Лікарів світу”.

Побудована на блокчейні Tezos, яким управляє спільнота користувачів, Lyzi після квітневого фінансування розширилася до підтримки більш ніж 1 млн підключених платіжних терміналів по всій Європі.

“Співпраця з такими знаковими брендами, як Porsche і Lamborghini, а також із гуманітарними організаціями на кшталт “Лікарів світу” доводить, що криптоплатежі — це вже реальність, а не тренд”, — зазначив CEO Lyzi Демієн Патюро.

2026 рік стане для команд Lyzi переломним, із суттєвими зусиллями, спрямованими на міжнародне розгортання рішення. Заснована у 2022 році, Lyzi демократизує криптоплатежі за допомогою простої та безпечної технології. Tezos — це відкритий, енергоефективний блокчейн, створений для підтримки інституцій, розробників і бізнесу. Їх рішення вже використовується більш ніж у 800 тис. торговельних точок.

Джерело: FinBold