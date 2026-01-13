Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах

Photo: Prince Group

У Камбоджі заарештували та екстрадували до Китаю голову Prince Group Чена Чжи, якого США пов’язують із криптовалютними шахрайствами на мільярди доларів. За оцінками, сукупний дохід його мережі від скамів за 5-10 років міг становити приблизно $75 млрд.

Чен вважається ключовою фігурою однієї з найбільших транснаціональних шахрайських структур в Азії. Затримання відбулося в Камбоджі на запит китайських правоохоронних органів у межах співпраці з протидії транснаціональній злочинності. Про екстрадицію повідомили місцеві органи влади, а інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ Камбоджі. Чена Чжи передали Китаю, де він також фігурує в окремих кримінальних провадженнях.

Міністерство юстиції США ще в жовтні 2025 року висунуло Чену обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Американська сторона заявила про конфіскацію 126 об’єктів нерухомості та біткоїнів майже на $15 млрд, які, за даними слідства, були отримані внаслідок схем типу pig butchering та інших інвестиційних афер, спрямованих проти громадян США та жертв по всьому світу. Частину біткоїнів злочинці встигли перевести в Monero. За версією американських прокурорів, уродженець Китаю Чен Чжи, який згодом отримав кілька інших громадянств, використав Prince Group — великий камбоджійський конгломерат із бізнесами у сфері нерухомості, фінансів і розваг — як прикриття для побудови масштабної злочинної імперії. Мережа, за матеріалами обвинувачення, охоплювала понад 100 компаній у більш ніж 30 країнах, значна частина яких використовувалася для відмивання коштів.

Слідство США стверджує, що в Камбоджі діяли щонайменше 10 спеціалізованих комплексів (“трудових таборів”), де тисячі людей примусово змушували обманювати жертв, схиляючи їх до фейкових інвестицій. Багато працівників, за матеріалами справи, були завезені з Китаю шляхом торгівлі людьми. Чен, як зазначає Мін’юст США, безпосередньо контролював фінансові показники цих операцій і втручався в управління персоналом, зокрема обговорював покарання для проблемних працівників. В одному з епізодів він нібито наголошував, що жертв не слід “забивати до смерті”.

Паралельно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Чена, кількох топменеджерів Prince Group і десятків пов’язаних компаній. В обвинувальних матеріалах також ідеться про багаторічне уникнення відповідальності в Китаї завдяки політичним зв’язкам і хабарям, включно з епізодами контактів із представниками силових структур КНР.

Prince Group раніше публічно відкидала всі звинувачення, називаючи їх необґрунтованими, а конфіскацію активів — незаконною. Після повідомлень про екстрадицію адвокати Чена в США та представники компанії не відповіли на запити журналістів. Розслідування у США та Китаї триває, при цьому частина співробітників конгломерату вже була засуджена в КНР за відмивання грошей і незаконні азартні ігри.

Джерело: CNN