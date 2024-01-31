«‎Закон Тейлор Свіфт»: в США розглядають законопроєкт, який допоможе «‎покарати» творців порнодипфейків

У випадку прийняття закону жертви зможуть звернутися до суду і вимагати відшкодування збитків за створення і розповсюдження порнографічних дипфейків без їхньої згоди.

Згенеровані штучним інтелектом порнозображення Тейлор Свіфт набрали мільйони переглядів в X і спричинили великий суспільний резонанс. Законодавці США тим часом розробили окремий проєкт Закону про знищення відверто підроблених зображень і редагування без згоди (DEFIANCE), який дозволить жертвам надалі звертатися до суду і вимагати відшкодування фінансових збитків у тих, хто «свідомо створив або володів» зображенням з наміром поширити його.

Як повідомляє The Verge, проєкт базується на положенні Закону про насильство щодо жінок, який у 2022 році доповнили аналогічним правом на позов щодо фейкових порнозображень. Ініціатори законопроєкту описали його як відповідь на «експоненціальне зростання обсягу цифрових маніпуляцій щодо відвертих зображень, створених ШІ», посилаючись на випадок Свіфт, як приклад того, що дипфейки можуть використовувати «для експлуатації та переслідування жінок — особливо громадських діячів, політиків чи знаменитостей».

Порнодипфейки тим часом поширюються із вражаючою кількістю — видання Wired, з посиланням на незалежне дослідження, стверджує, що за останні 7 років на 35 найпопулярніших сайтів з порнодипфейками було завантажено близько 244 625 відео. Майже половина з них — завантажені протягом перших дев’яти місяців 2023 року.

Попри те, що закон DEFIANCE був запропонований у відповідь на потік зображень, створених ШІ, він не обмежується ними — дипфейками вважають будь-який «інтимний» сексуальний образ, створений «програмним забезпеченням, машинним навчанням, штучним інтелектом або будь-яким іншим комп’ютерним чи технологічним засобом… для того, щоб розумна людина майже не могла відрізнити його від автентичного візуального зображення особи».

Тобто, сюди ж відносяться реальні фото, змінені для того, щоб бути більш «‎сексуально відвертими» — той самий Photoshop та подібні інструменти також підпадають під визначення, а наявність мітки, що позначає зображення як неавтентичне, не знімає відповідальності.

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