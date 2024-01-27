Створені ШІ порно-дипфейки з Тейлор Свіфт засудили CEO Microsoft та профспілка американських акторів

В США триває скандал зі створеними штучним інтелектом порно-дипфейками за «участі» співачки Тейлор Свифт, які розповсюджувалися на X. Профспілка акторів SAG-AFTRA засудила подібні витвори та підтримала заборону таких зображень, свою думку висловив й голова Microsoft Сатья Наделла.

Профспілка акторів назвала таки дипфейки «засмучливими, шкідливими та глибоко тривожними»:

«Розробка та розповсюдження фальшивих зображень — особливо непристойних — без чиєїсь згоди має бути визнано незаконними. Як суспільство ми можемо контролювати ці технології, але ми повинні діяти зараз, поки не пізно».

Профспілка акторів роками стежить за цією проблемою і раніше висловлювала підтримку державним та федеральним законам, які забороняють розповсюдження підроблених порнографічних зображень, які копіюють чиюсь подобу без згоди.

Профспілка також підтримує ширше законодавство, «Закон про заборону шахрайства зі штучним інтелектом», який забороняє використання штучного інтелекту для розповсюдження підроблених копій реальних людей без згоди, сексуального характеру чи ні.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла також висловився щодо відвертих дипфейків Тейлор Свіфт, створених ШІ. В інтерв’ю NBC News Наделла сказав:

«По-перше, це абсолютно тривожно та жахливо, і тому так, ми повинні діяти, і, відверто кажучи, всі ми в техніці платформи, незалежно від вашої позиції щодо будь-якого конкретного питання — я думаю, що ми всі виграємо, коли світ онлайн є безпечним».

Відповідаючи на запитання про наслідки використання штучного інтелекту, Наделла сказав про «усі огорожі, які ми повинні встановити навколо технології, щоб створювати безпечніший контент. І там багато чого потрібно зробити, і багато там робиться». CEO Microsoft сказав, що правоохоронні органи та технологічні платформи можуть працювати разом і що корпорації можуть зробити набагато більше.

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На брифінгу для преси в Білому домі в п’ятницю репортер запитав, чи підтримує президент Байден закон про заборону порнографічних зображень, створених штучним інтелектом.

«Це викликає тривогу. Ми стурбовані повідомленнями про розповсюдження зображень, які ви щойно оприлюднили… Очевидно, має бути законодавство, яке б врегулювало цю проблему», — сказала Карін Жан-П’єр, прессекретарка Білого дому.

Джерело: Variety

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