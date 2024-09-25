Запрошуємо на N Crypto Awards 2024 — криптоподію року в Україні з топовими спікерами та 2500+ учасниками

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

6 жовтня у Києві стартує масштабна подія для української криптоіндустрії — конференція N Crypto Awards 2024, яка збере прихильників криптовалют та інноваційних технологій для обміну досвідом.

На N Crypto Awards 2024 виступлять 20+ топових спікерів, які розкажуть про актуальні тренди криптоіндустрії, Web3 та AI; також будуть нагороджені лідери галузі.

Окрім головної сцени працюватимуть кілька експозон: Network zone, Game zone, VR zone та велика експозона від партнерів заходу. Після завершення основної частини на гостей чекає Afterparty з шоу-програмою.

Місце проведення N Crypto Awards 2024 — КВЦ Парковий, старт заходу — 6 жовтня, о 14:00.

Квитки вже у продажу на ncryptoconf.com.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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