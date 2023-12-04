Новини Україна 04.12.2023 о 09:31 comment views icon

Завдяки вам проєкт «Купи мені бойовий літак» зібрав 18,5 млн грн — на крило стали ще 10+ винищувачів МіГ-29

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

В межах ініціативи «Купи мені бойовий літак» / Buy me a fighter jet!, до якого долучилися читачі Creators Media Group (ITC.UA, MC.today та Highload), вдалося зібрати близько 18,5 млн грн, які спрямували на нагальний ремонт та переобладнання винищувачів МіГ-29 — загалом на крило поставили 10+ «пташок», прозвітували організатори проєкту БФ «Авіація Галичини».

Нагадаємо, проєкт «Купи мені бойовий літак» / Buy me a fighter jet!, який на початку вторгнення підтримав БФ «Авіація Галичини» з ініціативи українських пілотів — одна із перших та найвагоміших таких ініціатив, де безпосередньо брали участь читачі ITC.UA та інших сайтів Creators Media Group. Початковою ціллю було зібрати близько $3 млн на винищувач для Повітряних Сил ЗСУ (розглядалися варіанти “вживаних” СУ-25, СУ-27, МіГ-29, МіГ-29А з-за кордону). У підсумку вдалося зібрати 18 579 410,95 грн, які після консультацій з командуванням Повітряних Сил ЗСУ переспрямували на іншу ціль — 100% суми перерахували на спецрахунки Повітряних сил, щоб наростити бойову міць винищувальної авіації ВПС України. Це рішення прийняли з огляду на кардинальну зміну концепції Повітряних Сил — перехід на літаки “західного” стандарту — та задля максимально ефективного використання коштів з єдиною метою спільної перемоги над ворогом.

Принагідно щиросердно дякуємо всім і кожному, хто долучився до благородної справи й, будь ласка, не проходьте повз збори для військових — особливо зараз. Допомагайте усім, кому довіряєте і якнайбільше. І головне пам’ятайте: кожен збір на велику суму — це багато маленьких донатів по 5,10, 20 грн.

Якщо раптом пропустили, раніше на ITC виходило інтерв’ю з українським бойовим пілотом Су-27, де, серед іншого, обговорювалася важливість переходу на сучасні літаки НАТО. Деякий час тому українські пілоти почали підготовку на літаках F-16 в повітрі, перейшовши до польотів з інструкторами, а наступним етапом стануть самостійні польоти й вильоти на бойове застосування, розповідав в інтерв’ю наприкінці листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Перші F-16 мають з’явитися в Україні на початку 2024 року і неймовірно великий внесок у цю справу зробив пілот ВПС Андрій Пільщиков (Джус), який трагічно загинув у серпні разом з двома іншими українськими героями (В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін) внаслідок зіткнення навчально-бойових літаків L-39 у небі над Житомирщиною.

Завдяки вам проєкт «Купи мені бойовий літак» зібрав 18,5 млн грн — на крило стали ще 10+ винищувачів МіГ-29
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