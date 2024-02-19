Завершено розіграш футболки з підписом Залужного. Разом ми зібрали 105 тис. грн. для 3-ої штурмової!

З 10-го до 17 лютого ми проводили черговий збір і аукціон для допомоги медикам 3-ї штурмової.

Сьогодні з радістю можемо розповісти, що ми не тільки успішно зібрали суму, на яку розраховували, а й перевершили її.

Було зібрано 105.749 грн!

На ці гроші вже замовлено і їдуть в Україну:

Гемостатичні бинти

Оклюзійні наліпки

Турнікети

IT-clamp – пристрій для зупинки вузлових кровотеч

Косний доступ Nio

Детальний звіт із фото опублікуємо, коли передаватимемо все це героям із 3-ї штурмової.

Усім дякуємо, разом ми сила!

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Також з радістю вітаємо переможця аукціону. Футболку “Місто першої бавовни – Білгород” з підписом “Залізного генерала” Валерія Залужного отримає пан Олексій, який 13-го лютого надіслав аж 40.000 грн!

Прохання до пана Олексія написати контакти для відправки призу на [email protected]

А ми на цьому зупинятися, звісно, не плануємо і вже сьогодні після обіду анонсуємо новий збір і аукціон.

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