Новини Україна 19.02.2024 о 13:15 comment views icon

Завершено розіграш футболки з підписом Залужного. Разом ми зібрали 105 тис. грн. для 3-ої штурмової!

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Завершено розіграш футболки з підписом Залужного. Разом ми зібрали 105 тис. грн. для 3-ої штурмової!

З 10-го до 17 лютого ми проводили черговий збір і аукціон для допомоги медикам 3-ї штурмової.

Сьогодні з радістю можемо розповісти, що ми не тільки успішно зібрали суму, на яку розраховували, а й перевершили її.

Було зібрано 105.749 грн!

Завершено розіграш футболки з підписом Залужного. Разом ми зібрали 105 тис. грн. для 3-ої штурмової!

На ці гроші вже замовлено і їдуть в Україну:

  • Гемостатичні бинти
  • Оклюзійні наліпки
  • Турнікети
  • IT-clamp – пристрій для зупинки вузлових кровотеч
  • Косний доступ Nio

Детальний звіт із фото опублікуємо, коли передаватимемо все це героям із 3-ї штурмової.

Усім дякуємо, разом ми сила!

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Завершено розіграш футболки з підписом Залужного. Разом ми зібрали 105 тис. грн. для 3-ої штурмової!

Також з радістю вітаємо переможця аукціону. Футболку “Місто першої бавовни – Білгород” з підписом “Залізного генерала” Валерія Залужного отримає пан Олексій, який 13-го лютого надіслав аж 40.000 грн!

Прохання до пана Олексія написати контакти для відправки призу на [email protected]

А ми на цьому зупинятися, звісно, не плануємо і вже сьогодні після обіду анонсуємо новий збір і аукціон.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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