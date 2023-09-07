Новини Технології 07.09.2023 о 16:48

Журі музичної премії «Ґреммі» все-таки розглянуть «Heart on my Sleeve‎» – вірусну пісню з ШІ-голосами Дрейка та The Weeknd

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Автор пісні, в якій звучать синтезовані штучним інтелектом голоси Дрейка та The Weeknd, подав своє творіння на розгляд журі музичної премії «‎Ґреммі».

На початку року трек під назвою «Heart on my Sleeve‎» завірусився у мережі, викликавши невдоволення лейблу Universal Music Group, який подав позов про порушення авторських прав і намагався видалити пісню з потокових сервісів. До цього, творіння автора, який називається іменем Ghostwriter, зібрало сотні тисяч трансляцій на Spotify і понад 15 мільйонів переглядів у TikTok.

Ghostwriter самостійно створив текст для пісні (як не дивно, не доручивши це ChatGPT), а от зімітувати голоси Дрейка та The Weeknd допомогла генеративна модель штучного інтелекту.

Раніше в Академії звукозапису заявляли, що не розглядатимуть твори, створені ШІ. Однак трек представлений у категоріях найкраща реп-пісня та пісня року – обидві нагороди, які вручаються за написання музичного твору. Організатори ‎«‎Ґреммі» згодом припускали, що можуть допустити до конкурсу пісні, більша частина яких написана людиною – навіть якщо фактичний запис реалізований за допомогою інструментів штучного інтелекту. 

«Щодо творчої сторони, це абсолютно прийнятно, тому що написано людиною», — сказав The New York Times генеральний директор Академії Гарві Мейсон-молодший.

Проте, здається, є одна серйозна перешкода. Щоб пісня могла претендувати на ‎«‎Ґреммі», вона повинна мати «загальне розповсюдження» по всій території США через звичайні магазини, онлайн-магазини та потокові сервіси. Повідомляється, що Ghostwriter знає про це обмеження, але незрозуміло, як планує це вирішити.

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