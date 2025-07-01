Один допис у Reddit змусив режисера «Людина-павук: Додому шляху нема» змінити ключовий момент фільму

Marvel Studios/Sony Pictures

Режисер Джон Воттс в нещодавньому інтерв’ю Collider розповів цікаву історію про створення «Людина-павук: Додому шляху нема» — виявляється, один із визначальних моментів фільму допоміг сформувати допис фанів з Reddit.

Йдеться про довгоочікуване повернення Тобі Магуайра та Ендрю Гарфілда. Воттс побачив на Reddit концепт-арт, створений фанатами, який відповідав його початковій ідеї: залучити акторів у момент, коли Пітер Паркер (Том Голланд) переживає найгірший період після смерті тітки Мей.

«Ходили чутки, що Тобі та Ендрю зніматимуться у фільмі. Ми писали сценарій і обрали відповідний момент, коли відкриються портали. Це було десь на даху», — розповідає Воттс. «Потім я зайшов на Reddit і побачив фан-арт: було сумно, два портали Доктора Стренджа відкриті, і з них виходили два Людини-павуки.. Я подумав: “Ну, ми не можемо цього зробити. Якщо це саме те про, що всі думають, ми точно не можемо цього зробити”».

Саме тоді Воттс вигадав сцену, яка зрештою потрапила до фінальної версії фільму:

«Я подумав: “Ймовірно, два Людини-павука з’являться в будинку філіппінської бабусі Неда в Квінзі”. Навряд хтось робив фан-арт на цю тему на Reddit. Це мало сенс в історії, бо це вперше, коли ми залишаємо межі наративу Пітера. Ми не знаємо, що сталося з ним. Ми з Недом, ми з Ем Джей. Вони повинні сховатися. Куди вони підуть? До будинку бабусі Неда. Тож ми побудували всю сцену навколо цього».

Повернення Магуайра та Гарфілда допомогло фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» зібрати $1,9 млрд у світовому прокаті — рекордну суму постковідної ери, яку перебив лише «Аватар: Шлях води» з $2,3 млрд. Обидва актори вже висловили зацікавлення у потенційному поверненні в новий фільм:

«Якби ці хлопці зателефонували мені та сказали: “Чи не прийшов би ти сьогодні ввечері, щоб потусуватися та побешкетувати?” або “Чи не прийшов би ти, щоб знятися у цьому фільмі, прочитати сцену чи зробити щось із Людиною-павуком?” — я б погодився! Бо чому б мені цього не зробити?», — заявляв Магуайр (через Variety).

Нагадаємо, що четвертий фільм про Людину-павука з Томом Голландом в головній ролі вийде під назвою «Людина-павук: Абсолютно новий день» / Spider-Man: Brand New Day. Очікується, що Зендея (Ем-Джей) та Джейкоб Баталон (Нед) повернуться у продовженні, хоча перша отримає обмежений екранний час. Серед новачків тим часом відзначилась зірка «Дивних див» Седі Сінк — її роль не розкрита, але припускають, що акторка зіграє мутанта «Людей Ікс» Джин Грей, яку в минулому виводили на екрани Фамке Янссен і Софі Тернер. Чутки також натякають на нового лиходія, якого має зіграти Саша Барон Коен.

Джонна Воттса, який зняв три попередні частини, на цей раз у режисерському кріслі замінить Дестін Деніел Креттон («Шан-Чі та легенда десяти кілець»). Продюсерами виступили Емі Паскаль і президент Marvel Кевін Файгі, а сценарій написали Ерік Соммерс і Кріс Маккенна. Дата релізу фільму «Людина-павук 4» наразі перенесена на 31 липня 2026 року — аби не стикатись з прем’єрою «Одіссеї» Крістофера Нолана.