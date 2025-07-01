Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу

Ghost of Yotei / Sucker Punch

Sucker Punch презентувала передзамовлення на колекційне видання Ghost of Yotei — його ціна вражає.

Окремо Sucker Punch випустила трейлер, присвячений саме цьому виданню, де детально показано всі фізичні й цифрові предмети. На здивування, за $249.99 (або £219.99 у Великій Британії) гравці не отримають ранній доступ, як заведено останніми роками в інших великих ААА-іграх. Видання включає велику кількість колекційних предметів, хоча сама гра у ньому — тільки в цифровій формі.

До фізичного комплекту входять:

Маска привида

Захист для меча (цуба), стилізована під героя Ацу

Репліка поясу з іменами Шістки Йотей

Паперове дерево гінкго

Художні картки

Монета та мішечок Zeni Hajiki — пов’язаний із міні-грою в самій Ghost of Yōtei

Також у складі — вміст цифрового розкішного видання, що окремо коштує $79.99:

Код завантаження повної гри

Броня «Змія»

Розкішний барвник для броні

Комплект золотих мечів

Спеціальний кінь і сідло

Раннє розблокування карт мандрівника

Ігровий персонаж — шаман

Маска та набір з 7 аватарів (Ацу + шестеро з Йотей)

Після короткого тизеру на травневому State of Play, розробники анонсували повноцінний геймплейний огляд на липень. Тим часом гравцям підтвердили повернення дуелей, ігровий ритуал із саке та міні-гру Zeni Hajiki, але деталі останньої поки що не розкривають. Разом з тим Ghost of Yotei матиме найбільшу карту й найбільшу свободу дій у відкритому світі серед усіх ігор студії.

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Ghost of Yotei вийде 2 жовтня 2025 року ексклюзивно на PS5. Нова частина обертається навколо головної героїні на ім’я Ацу, яка зосереджена на подорожі задля помсти після важкої дитячої травми.

Джерело: Gaming Bolt