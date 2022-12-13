Зйомки другої частини «Дюни» / Dune Дені Вільньова завершилися — вони тривали майже 5 місяців

Продовження фантастичного епіка «Дюна» / Dune Дені Вільньова поступово наближаться до виходу у прокат — знімальна група завершила свою роботу, тож очікуваний багатьма фільм відправляється на постпродакшн. І хоча кіностудії Legendary Pictures та Warner Bros. не робили ніяких заяв щодо закінчення робіт на майданчику, за них це зробив Тімоті Шаламе, який опублікував в Instagram спільне фото з батьком зі знімального майданчика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Timothée Chalamet (@tchalamet)

Другу частину «Дюни» почали знімати в середині липня — за цей час (майже 5 місяців) команда побувала у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. За продовження відповідає та сама команда, яка працювала над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Циммера.

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Головні ролі у сиквелі зіграли вже добре знайомі за першим фільмом Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея та Хав’єр Бардем. Також в акторському складі другої частини є кілька нових облич — Крістофер Вокен зіграє імператора, Остін Батлер з’явиться в образі Фейд-Раута Харконнена, Флоренс П’ю виконає роль принцеси Ірулан, а Леа Сейду зіграє леді Марго.

Подробиць сюжету поки немає, проте раніше Вільньов розповідав, що хоче зробити головною героїнею персонаж Чані у виконанні Зендеї, та й офіційний синопсис, яким студія ділилася влітку, це непрямо підтверджує.

«Друга частина цього фільму розповість про захоплюючу подорож Пола Атріда, під час якої він об’єднається з Чані та фрименами плем'я людей у всесвіті Дюни і виходить на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Стоячи перед вибором між любов’ю свого життя та долею відомого людству всесвіту, він спробує запобігти жахливому майбутньому, невідомому нікому, окрім нього самого.

Також Вільньов публічно висловлював зацікавленість у створенні третього фільму за мотивами другого роману в серії «Месія Дюни» та окремого телесеріалу. Минулого місяця повідомлялося, що Зірка “Вікінгів” Тревіс Фіммел зіграє головного лиходія у спінофі про таємний жіночий орден «Бене Ґессеріт» для HBO Max — «Дюна: Сестринство» / Dune: The Sisterhood. Зйомки серіалу почалися 22 листопада.

Друга частина нашумілої екранізації роману Френка Герберта має вийти у світовий прокат 3 листопада 2023 року.

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Перша частина «Дюна» Дені Вільньова дебютувала із величезним успіхом та стала тріумфатором премії «Оскар-2022» — адаптація класичного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу. В український прокат стрічка вийшла у середині вересня 2021 року та показала найкращий старт з початку пандемії зі зборами у понад $1 млн за перший уїкенд. Всього «Дюна зібрала в українських кінотеатрах понад $3,5 млн, а загальні касові збори кінострічки складають $401,8 млн.