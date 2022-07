Друга частина «Дюни» Дені Вільньова — Warner Bros. приступила до зйомок і опублікувала синопсис фільму

Warner Bros. коротким твітом повідомила про старт зйомок другої частини фантастичного епіка «Дюна» Дені Вільньова, опублікувавши перше фото зі знімального майданчика з хлопавкою та синопсис фільму.

Над продовженням працює та сама команда, що й над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Циммера. Знімати планують у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022