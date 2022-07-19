Друга частина «Дюни» Дені Вільньова — Warner Bros. приступила до зйомок і опублікувала синопсис фільму

Warner Bros. коротким твітом повідомила про старт зйомок другої частини фантастичного епіка «Дюна» Дені Вільньова, опублікувавши перше фото зі знімального майданчика з хлопавкою та синопсис фільму.

Над продовженням працює та сама команда, що й над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Циммера. Знімати планують у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії.

До своїх ролей повернуться майже всі основні актори першого фільму — Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея та Хав’єр Бардем. Також до акторського складу увійдуть кілька нових облич — Крістофер Вокен зіграє імператора, Остін Батлер з’явиться в образі Фейд-Раута Харконнена, а Флоренс П’ю виконає роль принцеси Ірулан, а Леа Сейду зіграє леді Марго.

Щодо сюжету, то раніше Вільньов розповідав, що хоче зробити головною героїнею персонаж Чані у виконанні Зендеї. І офіційний синопсис це непрямо підтверджує:

«Друга частина цього фільму розповість про захоплюючу подорож Пола Атріда, під час якої він об’єднається з Чані та фрименами плем'я людей у всесвіті Дюни і виходить на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Стоячи перед вибором між любов’ю свого життя та долею відомого людству всесвіту, він спробує запобігти жахливому майбутньому, невідомому нікому, окрім нього самого.

Друга частина екранізації роману Френка Герберта має вийти у прокат 17 листопада 2023 року.

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Перша частина «Дюна» Дені Вільньова дебютувала із величезним успіхом та стала тріумфатором премії «Оскар-2022» — адаптація класичного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу. В український прокат стручка вийшла у середині вересня 2021 року та показала найкращий старт з початку пандемії зі зборами у понад $1 млн за перший уїкенд. Всього «Дюна зібрала в українських кінотеатрах понад $3,5 млн, а загальні касові збори кінострічки складають $401,8 млн.