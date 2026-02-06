tradfi
Видаляйте: Nvidia радить "скасувати" січневий патч Windows 11, аби уникнути артефактів та падіння FPS в іграх

Олександр Федоткін

У Nvidia радять геймерам тимчасово видалити січневе оновлення Windows 11, через викликане ним падіння FPS та появу артефактів в іграх.


Представник Nvidia на офіційному форумі GeForce зазначив, що наразі єдиним способом розв’язання проблеми є видалення оновлення ОС KB5074109. Цей патч усував 114 вразливостей у Windows 11 та розв’язував інші проблеми, включно із розрядкою батареї в системах з NPU. Однак власники відеокарт Nvidia були не в захваті від нього. Цікаво, що поки не надходило жодного повідомлення про аналогічні проблеми від користувачів AMD Radeon. 

Перші відгуки від власників GeForce стосувались проблем з продуктивністю. Велика кількість геймерів повідомила про падіння частоти кадрів на 15-20 FPS. Наприкінці місяця на форумах для власників відеокарт Nvidia почали з’являтись повідомлення про нестабільність, ігрові артефакти та випадкові чорні екрани. Спочатку більшість геймерів вважала, що справа у драйвері GeForce, оскільки Nvidia випустила у січні 2 оновлення (582.28 та 591.86).

Однак згодом користувачі стали повідомляти, що видалення оновлення Windows 11 KB5074109 відновило режим нормальної роботи їхніх GPU в іграх. Варто також зазначити, що це оновлення виявилось проблемним для всіх. У Microsoft визнали, що оновлення завадило коректному завантаженню деяких систем. Через це користувачам доводилось вдаватись до відновлення Windows для нормальної роботи. 


Згодом у Microsoft випустили низку подальших оновлень, одне з яких — KB5074105 — виправляє проблему з чорним екраном. Оскільки воно не є обов’язковим, його необхідно встановлювати самостійно. Для того аби видалити проблемне оновлення KB5074109, необхідно зайти у “Параметри” — “Центр оновлення Windows” — “Журнал оновлень”. Однак зниження продуктивності та проблеми зі стабільністю торкаються не всіх відеокарт GeForce.

Ми повідомляли, що січневе оновлення Windows 11 вже наробило чимало клопоту для користувачів. Спочатку воно викликало появу чорних екранів, збоїв програм та зависання Outlook. Тому Microsoft порадила видаляти патч. Але після цього з’ясувалося, що для частини систем сам процес видалення завершується помилкою 0x800f0905.

ITC писав, що оновлення Windows 11 KB5074109 спричиняє чорний екран на ПК з відеокартами NVIDIA, зависання Outlook під час роботи з POP, а “Провідник” не враховує налаштування desktop.ini.

Джерело: Tom’s Hardware

