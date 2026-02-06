Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів

Depositphotos

Тепер для того аби зайти до налаштувань сховища необхідні повні права адміністратора. Це може виглядати як невелике коректування з метою підвищення безпеки. Проте також призведе до плутанини, оскільки вільний до цього доступ наразі потребує підвищених прав.

Очікується, що 10 січня Microsoft випустить чергове оновлення безпеки, яке міститиме низку нових функцій та важливе оновлення безпеки. З цим оновленням сторінки налаштувань сховища у розділі “Параметри” будуть видавати запит контролю облікових записів користувачів.

У Microsoft, як повідомляє WindowsLatest, зазначають, що ці зміни допоможуть гарантувати доступ до системних файлів лише авторизованим користувачам ОС. Тепер Windows відображатиме запит контролю облікових записів користувачів під час відкриття параметрів сховища.





Тепер користувачі бачитимуть запит при кожній спробі відкрити налаштування сховища, що потребуватиме підтвердження прав адміністратора. Окрім цього оновлення міститиме низку додаткових функцій та покращень, серед яких відновлення роботи застосунків Android на ПК.

Також Microsoft почне поширювати велике оновлення для служб MIDI Windows, включно з покращеною підтримкою базової MIDI 0 та версії 2.0, повну підтримку MIDI 1.0 у WinMM та WinRT з вбудованим перетворенням, загальні MIDI-порти між застосунками та інше. Наприклад, ті, хто використовує сканери відбитків пальців, можуть налаштувати їх для роботи з Windows Hello, використовуючи розширені функції безпеки. Окрім цього тепер можна буде керувати функцією Smart App Control без необхідності перевстановлювати ОС.

Нове вікно запиту прав адміністратора разом з новими функціями та змінами вже доступні з оновленням KB5074105, випущеним 29 січня. Однак примітки щодо оновлення адміністраторських прав були оприлюднені 30 січня. У патчі, який має вийти 10 січня, вказуватиметься, що він також включає зміни та виправлення з оновлення KB5074105.

Джерело: Windows Central