tradfi
Новини Софт 06.02.2026 comment views icon

Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів
Depositphotos

Microsoft без попередження ускладнила доступ до сховища в Windows 11 для звичайних юзерів.


Тепер для того аби зайти до налаштувань сховища необхідні повні права адміністратора. Це може виглядати як невелике коректування з метою підвищення безпеки. Проте також призведе до плутанини, оскільки вільний до цього доступ наразі потребує підвищених прав.

Очікується, що 10 січня Microsoft випустить чергове оновлення безпеки, яке міститиме низку нових функцій та важливе оновлення безпеки. З цим оновленням сторінки налаштувань сховища у розділі “Параметри” будуть видавати запит контролю облікових записів користувачів.

У Microsoft, як повідомляє WindowsLatest, зазначають, що ці зміни допоможуть гарантувати доступ до системних файлів лише авторизованим користувачам ОС. Тепер Windows відображатиме запит контролю облікових записів користувачів під час відкриття параметрів сховища. 


Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів
Windows Central/Mauro Huculak

Тепер користувачі бачитимуть запит при кожній спробі відкрити налаштування сховища, що потребуватиме підтвердження прав адміністратора. Окрім цього оновлення міститиме низку додаткових функцій та покращень, серед яких відновлення роботи застосунків Android на ПК. 

Також Microsoft почне поширювати велике оновлення для служб MIDI Windows, включно з покращеною підтримкою базової MIDI 0 та версії 2.0, повну підтримку MIDI 1.0 у WinMM та WinRT з вбудованим перетворенням, загальні MIDI-порти між застосунками та інше. Наприклад, ті, хто використовує сканери відбитків пальців, можуть налаштувати їх для роботи з Windows Hello, використовуючи розширені функції безпеки. Окрім цього тепер можна буде керувати функцією Smart App Control без необхідності перевстановлювати ОС. 

Нове вікно запиту прав адміністратора разом з новими функціями та змінами вже доступні з оновленням KB5074105, випущеним 29 січня. Однак примітки щодо оновлення адміністраторських прав були оприлюднені 30 січня. У патчі, який має вийти 10 січня, вказуватиметься, що він також включає зміни та виправлення з оновлення KB5074105. 

Ми писали, що у Nvidia порадили геймерам тимчасово видалити січневе оновлення Windows 11, через викликане ним падіння FPS та появу артефактів в іграх. Тим часом у Microsoft знову переробили меню “Пуск” в Windows 11.

Спецпроєкти
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії

Джерело: Windows Central

Популярні новини

arrow left
arrow right
Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
R.I.P. Adobe Animate: програму 2D-анімації закриють з 1 березня
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Витік планів Apple на iOS 26.4, 27 та 28: персоналізована Siri, точне розташування "втрачених" AirPods та інше
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Оновлення Windows 11 відправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
Microsoft представила ШІ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт і 10 PFLOPS
Січневе оновлення Windows 11: чорний екран, зависання, зламаний “Провідник”, Microsoft вже поспішає на допомогу
Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
3D Viewer — все. Microsoft видаляє програму з Windows 10 та 11
Microsoft заборонила надсилати в "читалки" Kindle документи з Word
Програміст створив планувальник завдань процесора для Linux на основі гороскопа
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Xiaomi HyperOS 3 блокує смартфони з глобальною прошивкою, призначені для Китаю — як відновити
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати