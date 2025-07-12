Новини IT-бізнес 12.07.2025 comment views icon

Зомбі-фабрики Китаю: мільярди інвестицій у чипи — і порожнеча

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Вадим Карпусь

Автор новин

Зомбі-фабрики Китаю: мільярди інвестицій у чипи — і порожнеча
Багатомільярдні інвестиції у виробництво чипів пішли прахом / Depositphotos

Останніми роками Китай агресивно розвиває власну напівпровідникову індустрію, намагаючись зменшити залежність від західних технологій. Зараз країна має досить передові фабрики, які можуть виробляти чипи на базі 7-нм техпроцеса, а також пам’ять світового класу 3D NAND та DRAM. Однак не всі проєкти були вдалими, що, за даними DigiTimes, призвело до появи по всій країні численних порожніх фабрик — зомбі-фабрик.

За даними TrendForce, станом на початок 2024 року в Китаї було 44 виробничі фабрики з випуску напівпровідникових пластин. В тому числі було 25 фабрик з випуску пластин розміром 300 мм, 5 — розміром 200 мм, 4 — розміром 150 мм та 7 неактивних. На той час у країні в рамках ініціативи Made in China 2025 будувалося ще 32 заводи з виробництва напівпровідників, включаючи 24 заводи з виробництва 300-мм пластин та 9 заводів з виробництва 200-мм пластин. Такі компанії, як SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT та Silan, планували до кінця 2024 року розпочати виробництво на 10 нових заводах, включаючи 9 заводів з виробництва 300-мм пластин та 1 завод з виробництва 200-мм пластин. Згодом виявилось, що забагато — то не здраво.

Однак, хоча Китай продовжує лідирувати за кількістю нових заводів, що вводяться в експлуатацію, країна також лідирує за кількістю заводських корпусів, які так і не були оснащені та запущені в роботу. Таким чином вони ставали фабриками-зомбі. За останні кілька років близько десятка гучних заводських проектів, які коштували інвесторам від $50 млрд до $100 млрд, збанкрутували.

Нереалістичні цілі та відсутність досвіду

Причиною більшості провалів стали завищені амбіції без належної технічної бази. Деякі стартапи, не маючи досвіду, кадрів чи доступу до передового обладнання, одразу брались за 14-нм або навіть 7-нм техпроцеси. Часто їх повністю фінансували місцеві уряди, які не мали експертизи в цій галузі, а контроль за використанням коштів був слабким. У багатьох випадках це завершувалось корупційними скандалами, арештами керівників або повною зупинкою будівництва.

З 2019 року ситуацію ускладнили американські санкції. Китайські компанії втратили доступ до критично важливого обладнання для виробництва чипів за технологіями нижче 10 нм. Це зупинило прогрес у передових напрямках, і багато проєктів просто втратили сенс.

Одним із наймасштабніших провалів стала Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC). Заснована у 2017 році, компанія планувала випускати 14-нм і 7-нм чипи. На проєкт виділили $19 млрд. Але вже у 2019-му будівництво зупинилось через земельний конфлікт, а у 2021-му влада вилучила об’єкт і розпустила персонал. Виробництво так і не почалося.

Схожою була історія з Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC), дочірньою компанією HSMC. Вона також отримала держпідтримку, але не замовила обладнання й не почала будівництво. Усе згорнулось до 2021 року.

Ще один приклад — проєкт GlobalFoundries у Ченду. У 2017 році компанія оголосила про інвестиції в $10 млрд у фабрику двох напрямків: одна для старих техпроцесів (130/180 нм), інша — для 22FDX. Але вже у 2018-му GlobalFoundries згорнула роботу над передовими техпроцесами й покинула проєкт. Об’єкт пустував до 2023 року, поки його не взяла під контроль компанія HLMC.

А от Dehuai Semiconductor — це один із найгучніших випадків шахрайства. Заснована у 2019-му, компанія обіцяла випуск мікросхем. Але виявилось, що проєкт не має ані обладнання, ані реального плану. У 2021 році після антикорупційного розслідування були заарештовані ключові керівники компанії.

Ще один випадок шахрайства — Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC). Компанія почала виробництво DRAM у рекордні строки. Але згодом з’ясувалося, що технології були вкрадені у Micron. США включили компанію до «чорного списку», заблокували доступ до обладнання, і відтоді JHICC фактично існує лише на папері.

Подібних прикладів в Китаї чимало.

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Китай показав, що навіть величезні інвестиції не гарантують прориву в напівпровідниковій сфері. Щоб створити конкурентну працюючу фабрику, потрібні не лише гроші, а ще й глибока експертиза, досвід, налагоджена інфраструктура та роки системної роботи.

Поки що Китай продовжує розбудовувати індустрію, але помилки минулого можуть дорого коштувати. Без вирішення системних проблем — нестачі кадрів, надмірної ролі чиновників і санкційного тиску — повторення історії з черговими зомбі-фабриками виглядає дуже ймовірним.

А тим часом Intel та TSMC створюють спільне підприємство для виробництва мікросхем у США.

Мінцифри має «два сценарії» для запуску виробництва чипів в Україні, а необхідний бюджет — не менше $1 млрд (подробиці від Forbes)

Джерело: tomshardware

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