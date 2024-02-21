ZTE Libero Flip ─ доступний складаний смартфон за ціною $420 ($265 за передзамовленням)

Складані смартфони, зазвичай, досить дорогі пристрої. Але поступово ситуація змінюється. Так, у Японії новий ZTE Libero Flip продається всього за $420 або $265 на умовах попереднього замовлення. Це в рази дешевше за Samsung Galaxy Z Flip, який коштує близько $1000.

За відносно невеликі гроші виробник пропонує 6,9-дюймовий гнучкий OLED дисплей з роздільною здатністю 2790×1188 пікселів. На задній панелі розташувався додатковий круглий дисплей діаметром 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466×466 пікселів. Він використовується для віджетів та попереднього перегляду при зніманні селфі на основну камеру. В цьому круглому блоці також розташувалася основна 50-мегапіксельна камера та 2-мегапіксельний сенсор глибини. В круглому отворі основного дисплея доступна 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон ZTE Libero Flip оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7, оперативною пам’яттю обсягом 6 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ. Місткість акумулятора становить 4310 мАгод, підтримується швидке заряджання потужністю 33 Вт. В пристрої доступні модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Ця модель має захист від пилу та вологи за стандартом IP42. Апарат працює під управлінням ОС Android 13.

Джерело: The Verge

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