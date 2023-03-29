Ютубер EposVox протестував бета-версію потокової трансляції AV1 – відео 4K 60FPS можна транслювати на YouTube з тим же бітрейтом, що 1080P раніше

Канал EposVox повідомляє про впровадження YouTube підтримки потокового мовлення AV1 – зараз технологія знаходиться на стадії бета-тестування. Кодек AV1 забезпечить покращення якості прямих трансляцій і дозволить вести стрімінг в якості до 4K 60FPS. EposVox зміг отримати ранній доступ до версії OBS 29.1, щоб перевірити можливості потокової передачі AV1 на YouTube.

YouTube запустив бета-версію підтримки нового стандарту прямої трансляції відео, відомого як Enhanced RTMP, який дозволить стрімерам використовувати кілька новітніх відеокодеків, включно з AV1, VP9 та HEVC (H.265), для прямої трансляції відео на YouTube.

EposVox змогли протестувати Enhanced RTMP з розроблюваним складанням OBS 21.9 для прямої потокової передачі ігрового контенту AV1 на YouTube. Відповідно до EposVox, різниця як з H.264 – «як ніч і день». Кодек AV1 дозволив йому транслювати відео вищої якості та повністю позбутися пікселізації.

Для більш наочного уявлення: EposVox зміг запустити пряму трансляцію Halo Infinite у форматі AV1 1440P 60FPS зі швидкістю 500 кбіт/с – при цьому бітрейт був у 15 разів нижчим, ніж обмеження Twitch, і потік, як і раніше, мав чудовий вигляд.

Для регулярного використання EposVox вважає оптимальними 8 Мбіт/с потоку 1440P 60FPS. Для трансляції 1080P цілком вистачить бітрейту 4 МБ/с – велика різниця у порівнянні з використанням H.264, коли 8 Мбіт/с був прийнятним мінімумом для високоякісного відеопотоку у тій самій роздільній здатності.

AV1 є найбільшим стрибком в якості та продуктивності відео за десятиліття. Кодек останнього покоління з відкритим вихідним кодом, який отримав широку підтримку з боку багатьох технологічних гігантів галузі, покликаний замінити старіші стандарти. По суті він дозволяє запускати потоки до 4K 60FPS з таким самим бітрейтом, з яким раніше пристойно транслювалися тільки 1080P.

Єдиним побічним ефектом реалізації трансляцій на YouTube є те, що відео, як і раніше, поки що перекодується в VP9 при перегляді. VP9 трохи гірший за якістю, але підтримується набагато більшою кількістю апаратних платформ. На щастя, це не має великого значення, тому що транскодування не сильно применшує результат AV1, а якість відео залишається винятково гарною.

Поки невідомо, коли пряму трансляцію AV1 буде офіційно запущено. Також розробляється нова версія OBS, яка підтримуватиме стандарт прямої трансляції YouTube AV1 (розширений RTMP).

Програмне кодування AV1 можливе із сучасним багатоядерним процесором, апаратну підтримку забезпечують відеокарти NVIDIA RTX 4000, AMD Radeon RX 7000 або Intel Arc Alchemist серії A.

Джерело: Tom`s Hardware