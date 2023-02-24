YouTube тестує відео 1080p з вищим бітрейтом для Premium-передплатників – 13 Мбіт/с проти звичайних 8 Мбіт/с

YouTube підтвердив, що експериментує з опцією вищої якості відео з роздільною здатністю 1080p для Premium-передплатників. Раніше деякі користувачі помітили нову опцію 1080p Premium в меню налаштувань якості. За словами представника компанії Пола Пеннінгтона, наразі ця опція доступна «невеликій групі передплатників YouTube Premium».

«1080p Premium – це версія 1080p з покращеним бітрейтом, яка передає більше даних на піксель, що забезпечує вищу якість перегляду, – сказав Пеннінгтон. — Наявний рівень якості для роздільної здатності 1080p (HD) на YouTube не змінився».

Звучали побоювання, що YouTube прибирає стандартний режим 1080p, щоб зробити версію Premium привабливішою, але в заяві мається на увазі, що компанія не внесла жодних змін.

Стандарт 1080p визначає роздільну здатність або кількість пікселів, з яких складається зображення, але є й інші фактори, що впливають на якість відео. Бітрейт та глибина кольору також є важливими характеристиками – гарне відео 1080p може мати кращий вигляд, ніж 4K звичайної якості. Бітрейт описує кількість даних, що використовуються для передачі секунди відео.

Відео 1080p на Blu-ray може забезпечити бітрейт максимум 40 Мбіт/с, що гарантує чітке зображення. При цьому стандартний бітрейт YouTube 1080p коливається між 8 Мбіт/с і 10 Мбіт/с та здається помітно гіршим за Blu-ray. Результат також залежить від того, яким кодеком стиснуто відео, оскільки деякі з них більш ефективні за інші, і показують кращі результати з меншим обсягом даних. Однак бітрейт не повністю відокремлений від роздільної здатності – від кількості пікселів залежить, скільки даних необхідно для передачі відео в прийнятній якості.

Як правило, відео, закодоване тим самим кодеком, але з вищим бітрейтом, вийде кращим. Схоже, саме це і робить YouTube – один з користувачів Reddit, який має доступ до цієї функції, опублікував скриншот інструменту Stats for Nerds, який показує, що відео Premium 1080p відтворювалося з бітрейтом близько 13 Мбіт/с, проти 8 Мбіт/с у стандартному режимі у того самого відео. Однак YouTube зазвичай використовує кодування зі змінним бітрейтом, що означає залежність значення бітрейту від конкретної сцени відео.

Демонстрація відео з високим бітрейтом є дорожчою для YouTube, також більш «щільний» потік важче відтворюється у користувачів з вузьким інтернет-каналом – наприклад, на мобільних телефонах. З іншого боку, можна переглянути якісніше відео, маючи хороший канал та преміальну передплату.

Це не вперше, коли YouTube експериментує з платним розміщенням відео вищої якості. Раніше деякі користувачі могли спостерігати відео в 4K з позначкою Premium, що викликало бурхливу реакцію спільноти. Однак схоже, що платні опції відтворення стануть додатковим привілеєм преміумпередплатників без погіршення досвіду інших користувачів.

Джерело: The Verge