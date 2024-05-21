Двоє студентів хакнули мільйони пральних машин, щоб безплатно прати білизну

Двоє студентів, Олександр Шербрук і Яков Тараненко, використовували API, щоб віддалено керувати пральними машинами компанії CSC ServiceWorks.

CSC ServiceWorks — досить велика компанія. Має більше мільйона пралень і торгових автоматів, які працюють у коледжах, багатоквартирних будинках, пральнях тощо в США, Канаді та Європі.

Студенти попередили компанію про вразливість ще у січні. Але CSC ServiceWorks просто тихо знищила їхні фальшиві мільйони.

Саме відсутність відповіді спонукала їх розповісти іншим про ці вразливості.

Вразливість криється в API, який використовується мобільним застосунком CSC Go. Шербрук і Тараненко виявили, що сервери CSC можна обманом змусити прийняти команди, які змінюють баланс їхніх рахунків, оскільки будь-які перевірки безпеки виконуються програмою на пристрої користувача та автоматично довіряються серверам CSC.

Також є доступний список команд, який дозволяє підключатися до всіх пральних машин онлайн.