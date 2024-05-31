Найвищі зарплати технарів в нових вакансіях — це крипта та гемблінг

Найвищі зарплати для технічних спеціалісті серед вакансій, які опубліковані в цьому році — в криптовалюті та гемблінгу.

Про це йдеться в статистиці анонімного сервісу з пошуку роботи Djinni.

Так, на графіку зображено три найпопулярніші домени (advertising, fintech i ecommerce) і два популярні домени, які часто не люблять розробники (gambling i blockchain) та середні значення по решті вакансій.

Статистика наведена для розробників з досвідом від 1 до 5 років. Даних про вакансії без досвіду немає, бо їх зовсім мало в окремих доменах — частіше без досвіду шукають нетехнічних кандидатів.

Повідомляється, що порівняно з початком 2023 медіани зарплат знизились для всіх і відчутно. Наприклад, на $1000 для senior вакансій у більшості доменів.