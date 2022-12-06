Год в запросах Google: что чаще всего искали украинцы в 2022-м

Google подвел традиционные ежегодные итоги года и опубликовал рейтинг самых популярных запросов в Украине, который в полной мере показывает тенденции поиска в 2022 году. По большому счету, это то, чем больше всего интересовались украинцы в этом году. В список вошли «Карта повітряних тривог», «Арестович», «Жириновський», «Гостомель», «Swift», «Ленд ліз», «Блекаут» и другие.

На самом деле в Google составили несколько локальных рейтингов для Украины — кроме общего топа «Найпопулярніші запити» доступно еще семь дополнительных чартов по отдельным категориям: «Персона», «Пішли назавжди», «Українська географія в Пошуку», «Покупка», «Питання: “Що таке?”», «Фільм» и «Серіал».

Тренды поиска в Google Украина

Итак, самый популярный запрос 2022 года — «Карта повітряних тривог» . Это вполне ожидаемо, учитывая, что такая страна-террорист как россия до сих пор существует. Второй самый популярный запрос также не удивляет — «Новини України». На третьем месте — «єДопомога». Также в первую десятку вошли такие запросы, как “Карта Украины” (нет, это не ошибка, именно так большинство украинцев делали запрос), «Байрактар» и новый сезон ТВ-шоу «Холостяк».

Значительная часть популярнейших запросов года связана с известными личностями. Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории «Персона» за год получил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, отличившийся несколькими громкими скандалами и «экспертными» оценками, благодаря которым возникло большое количество мем. Также украинцы интересовались городской легендой «Привидом Києва», Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

Что касается людей, которые ушли навсегда в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II.

В категории «Фильмы» в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал блокбастер Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» , а среди телевизионных сериалов лидером стал «Дом Дракона» — нашумевший приквел к сериалу «Игра престолов». Также в топ попала подростковая драма «Эйфория», турецкий сериал «Услышь меня», новый сезон российского сериала «Мажор», продолжение сериалов «Острые козырьки» и «Очень странные дела», и лидер прошлого года — южнокорейская дорама в жанре выживания «Игра в кальмара». Что интересно, в топе нет сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти».

В категории «Украинская география в Поиске» в этом году наибольший рост показали Гостомель, Буча и Мариуполь; также украинцы искали Чернобаевку, Херсон и остров Змеиный.

«Покупкой года» в Украине стал генератор; кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку «русский корабль», а также свечи, повербанк и Starlink.

В 2022 году украинские пользователи также искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. А еще пытались выяснить , что такое паляниця, байрактар ​​и блекаут.

2022 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google

Полностью список запросов 2022 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит следующим образом (в категории “Самые популярные запросы” запросы приведены на языке оригинала):