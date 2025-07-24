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Устройства Новости 24.07.2025 comment views icon

Энергии меньше — кадров тоже: PS5 получит новый «экорежим», замедляющий игры

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Энергии меньше — кадров тоже: PS5 получит новый «экорежим», замедляющий игры

Sony добавит на PS5 новую функцию — режим «Энергосбережение». Если его включить вручную, консоль будет расходовать меньше энергии, но производительность игр упадет.

Компания анонсировала будущее обновление с некоторыми новинками. Одной из них стал режим экономии энергии, который пока недоступен. Вице-президент по управлению продуктами Шудзо Кикучи говорит, что функция не будет доступна во время публичного бета-тестирования. Режим начнут получать избранные пользователи. Именно в этом обновлении в меню настроек появится пункт «Энергосбережение», но пока останется неактивным. Позже пользователи смогут включать / выключать его по желанию.

Может быть такое, что игра не поддерживает режим — тогда консоль будет работать как обычно. Сейчас нет технических подробностей о том, как именно будет снижаться производительность PS5. Sony уже предупреждает: режим не будет работать в VR, потому что там нужна высокая частота кадров. Также в некоторых играх могут выключиться отдельные функции — вероятно, это будет касаться трассировки лучей или других топовых графических настроек.

Sony говорит, что новый режим — часть глобальной экостратегии «Путь к нулю». Она предусматривает полную углеродную нейтральность компании к 2040 году, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Компания по всему миру продала 77,8 млн консолей PS5, поэтому такая инициатива может иметь положительный результат. Если, конечно, игроки ради этого согласятся пожертвовать FPS.

«Мы поделимся дополнительной информацией об этой новой опции ближе к релизу, в частности о поддерживаемых играх для PS5 и ожидаемом влиянии», — говорят в Sony.

А еще в этом же обновлении появится удобная мелочь: геймпад DualSense можно будет привязать к нескольким устройствам и быстро переключаться между ними. Это особенно пригодится тем, кто играет и на PS5, и на ПК.

Источник: IGN

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