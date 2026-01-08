Для любителей неона: Sony представила новые DualSense и панели PS5 в коллекции HYPERPOP

Sony представила свою первую коллекцию 2026 года HYPERPOP с тремя новыми неоновыми дизайнами для контроллеров DualSense и корпусом консолей PS5. Вся серия посвящена эстетике RGB.

В коллекции три основных цвета Techno Red, Remix Green и Rhythm Blue. В каждом случае это бесшовный градиент, который огибает корпус DualSense спереди и сзади, с глянцевым покрытием, выделяющим цвета. Корпуса для PS5 выполнены в таком же стиле.

Беспроводные контроллеры Hyperpop DualSense будут продаваться по цене $85. Панели для PS5 будут стоить $75 и будут доступны в ограниченном количестве на отдельных рынках. Коллекция Hyperpop выйдет 12 марта 2026 года. Предварительные заказы стартуют 16 января 2026 года по местному времени на сайте direct.playstation.com (где доступно) и у выбранных ритейлеров. Даты и наличие могут отличаться в зависимости от страны.

Напомним, предыдущую лимитированную коллекция Icon Blue выпустили в честь 30 лет с момента выхода первой консоли в США. Вся линейка была вдохновлена историей бренда и символизмом. DualSense стоили так же $85. Отдельно Sony выпустила артбук с 400 страницами «редких» прототипов PlayStation.

Источник: PlayStation.Blog