PlayStation 5 теперь позволяет подключить DualSense сразу к 4-х девайсам

Sony начала разворачивать обновление для PlayStation 5, которое среди прочего позволит подключить контроллер DualSense сразу к нескольким девайсам и быстро переключаться между ними.

По словам Sony, многие пользователи используют геймпады на многочисленных устройствах — ПК, Mac, планшеты и т. д. — поэтому обеспечение совместимости периферии «создаст гибкий и бесперебойный игровой опыт». Это означает, что когда вы переходите, скажем, с игры на PS5 в Steam, вам не придется постоянно разъединять и повторно подключать свое устройство.

New PS5 system update includes DualSense wireless controller pairing across multiple devices. Live tomorrow. Full details: https://t.co/XTevMudAfV pic.twitter.com/ujKG0LTc7g — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2025

Система будет работать путем назначения каждому устройству отдельного «слота» на устройстве, который можно установить нажатием комбинации кнопки PS и одной из кнопок действий (треугольник/круг/крестик/квадрат). После этого вы сможете сохранить одновременно четыре устройства и переключаться между ними с помощью кнопки PS и соответствующей кнопки действия. Контроллеры DualSense совместимы с Windows, macOS, iOS, iPadOS, tvOS и Android.

Также с обновлением на PS 5 появляется новый режим «Энергосбережение», который позволит сокращать энергопотребление путем снижения производительности игр. Ранее Sony опубликовала список тайтлов, которые будут поддерживать новую опцию с ее запуском: это Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls и Ghost of Yotei.

Чтобы убедиться, что последнее обновление активировано, перейдите в раздел Настройки > Система > Системное программное обеспечение > Обновление системного программного обеспечения > Настройки.