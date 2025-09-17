Новости Софт 17.09.2025 comment views icon

PlayStation 5 теперь позволяет подключить DualSense сразу к 4-х девайсам

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів

Sony начала разворачивать обновление для PlayStation 5, которое среди прочего позволит подключить контроллер DualSense сразу к нескольким девайсам и быстро переключаться между ними.

По словам Sony, многие пользователи используют геймпады на многочисленных устройствах — ПК, Mac, планшеты и т. д. — поэтому обеспечение совместимости периферии «создаст гибкий и бесперебойный игровой опыт». Это означает, что когда вы переходите, скажем, с игры на PS5 в Steam, вам не придется постоянно разъединять и повторно подключать свое устройство.

Система будет работать путем назначения каждому устройству отдельного «слота» на устройстве, который можно установить нажатием комбинации кнопки PS и одной из кнопок действий (треугольник/круг/крестик/квадрат). После этого вы сможете сохранить одновременно четыре устройства и переключаться между ними с помощью кнопки PS и соответствующей кнопки действия. Контроллеры DualSense совместимы с Windows, macOS, iOS, iPadOS, tvOS и Android.

Также с обновлением на PS 5 появляется новый режим «Энергосбережение», который позволит сокращать энергопотребление путем снижения производительности игр. Ранее Sony опубликовала список тайтлов, которые будут поддерживать новую опцию с ее запуском: это Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls и Ghost of Yotei.

Чтобы убедиться, что последнее обновление активировано, перейдите в раздел Настройки > Система > Системное программное обеспечение > Обновление системного программного обеспечения > Настройки.

Sony выпустит «новую» PS5 Digital для Европы: 825 ГБ вместо терабайта, но такая же цена

Спецпроекты
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Перепутали с террористом: полиция задержала 16-летнего фана Resident Evil, который создал "слишком" реалистичный косплей
"Настоящий шедевр": Hollow Knight Silksong "положила" Steam 500 тыс. онлайна и собрала 90% одобрительных отзывов
Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер
Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr
В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%
Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — больше никакой зачарованной двери в центр Шевченко
Battlefield во Вьетнаме? Анонсирован шутер Hell Let Loose: Vietnam с авиацией и кораблями
Фильм Call of Duty мог снять Стивен Спилберг — Activision отказала режиссеру, потому что боялась "полного контроля"
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
В PS Store стартовала распродажа "Осенние приключения" — Cuphead, Frostpunk и тысячи других со скидками до -90%
IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light
Grounded 2 вышла в раннем доступе Steam — «письмо любви» к оригиналу с 78% положительных отзывов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить