Устройства Новости 29.07.2025 comment views icon

Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов

Sony официально подтвердила название своего первого фирменного контроллера, созданного специально для файтингов — FlexStrike. Впервые об устройстве упомянули во время презентации State of Play в июне. Это полноценный контроллер для управления боями поклонниками файтингов на PlayStation 5.

Устройством можно будет полностью насладиться в таких хитах, как Street Fighter 6 или Tekken 8, но настоящий момент славы FlexStrike получит в 2026 году — тогда выйдет Marvel Tōkon: Fighting Souls. Это новый эксклюзивный для консолей PlayStation файтинг, который Sony сама и издает.

Что такое PlayStation FlexStrike

FlexStrike — это игровой контроллер, специально разработанный для использования с играми в жанре файтинг. Он также известен в сообществе как fight stick. Такие устройства имитируют классические аркадные джойстики с шестью кнопками, знакомые еще со времен первых автоматов в залах аркадных автоматов. Этот формат до сих пор остается любимым среди профессиональных игроков файтингов.

Sony показала FlexStrike — власний fight stick для Tekken, Street Fighter і Marvel Tōkon
Sony FlexStrike / YouTube PlayStation

Ранее такие геймпады выпускали сторонние производители вроде Nacon, Mad Catz или 8BitDo. Но теперь Sony предлагает собственное решение наряду с такими аксессуарами, как DualSense Edge или адаптивный Access Controller, ориентированными на отдельные сегменты геймеров.

FlexStrike будет совместим как с PS5, так и с ПК. Для максимально быстрой реакции лучше использовать проводное подключение, но также есть поддержка беспроводной технологии PlayStation Link — до двух контроллеров одновременно.

Пользователь сможет во время игры оставить подключенным обычный контроллер DualSense вместе с FlexStrike, что значительно облегчит навигацию по меню. В FlexStrike предусмотрена возможность настраивать кнопки, переключать режимы рычага, чтобы эмулировать определенные функции DualSense — все это делает устройство гибким и подстраиваемым под потребности игрока.

FlexStrike продемонстрируют на стенде Arc System Works во время Evo 2025 — одного из самых заметных мировых турниров по файтингам, который состоится на этой неделе в Лас-Вегасе. Там же покажут и Marvel Tōkon: Fighting Souls — командный 4v4-файтинг во вселенной Marvel.

Контроллер FlexStrike выйдет в продажу в 2026 году, вместе с игрой Marvel Tōkon: Fighting Souls. К запуску Sony также планирует представить фирменную сумку-переноску для удобной транспортировки контроллера на соревнования.

Источник: androidpolice

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