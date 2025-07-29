Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов

Sony официально подтвердила название своего первого фирменного контроллера, созданного специально для файтингов — FlexStrike. Впервые об устройстве упомянули во время презентации State of Play в июне. Это полноценный контроллер для управления боями поклонниками файтингов на PlayStation 5.

Устройством можно будет полностью насладиться в таких хитах, как Street Fighter 6 или Tekken 8, но настоящий момент славы FlexStrike получит в 2026 году — тогда выйдет Marvel Tōkon: Fighting Souls. Это новый эксклюзивный для консолей PlayStation файтинг, который Sony сама и издает.

Что такое PlayStation FlexStrike

FlexStrike — это игровой контроллер, специально разработанный для использования с играми в жанре файтинг. Он также известен в сообществе как fight stick. Такие устройства имитируют классические аркадные джойстики с шестью кнопками, знакомые еще со времен первых автоматов в залах аркадных автоматов. Этот формат до сих пор остается любимым среди профессиональных игроков файтингов.

Ранее такие геймпады выпускали сторонние производители вроде Nacon, Mad Catz или 8BitDo. Но теперь Sony предлагает собственное решение наряду с такими аксессуарами, как DualSense Edge или адаптивный Access Controller, ориентированными на отдельные сегменты геймеров.

FlexStrike будет совместим как с PS5, так и с ПК. Для максимально быстрой реакции лучше использовать проводное подключение, но также есть поддержка беспроводной технологии PlayStation Link — до двух контроллеров одновременно.

Пользователь сможет во время игры оставить подключенным обычный контроллер DualSense вместе с FlexStrike, что значительно облегчит навигацию по меню. В FlexStrike предусмотрена возможность настраивать кнопки, переключать режимы рычага, чтобы эмулировать определенные функции DualSense — все это делает устройство гибким и подстраиваемым под потребности игрока.

FlexStrike продемонстрируют на стенде Arc System Works во время Evo 2025 — одного из самых заметных мировых турниров по файтингам, который состоится на этой неделе в Лас-Вегасе. Там же покажут и Marvel Tōkon: Fighting Souls — командный 4v4-файтинг во вселенной Marvel.

Контроллер FlexStrike выйдет в продажу в 2026 году, вместе с игрой Marvel Tōkon: Fighting Souls. К запуску Sony также планирует представить фирменную сумку-переноску для удобной транспортировки контроллера на соревнования.

Источник: androidpolice