Tekken 8 потребует 100 ГБ свободного пространства на накопителе – Релиз через 2 месяца

Разработчики из Bandai Namco Studios поделились системными требованиями грядущего файтинга Tekken 8.
Разработчики обещают полностью переработанную графику персонажей, тщательно проработанные и высокодетализованные модели и графику высокой четкости. Разработка ведется на движке Unreal Engine 5.
Несмотря на обещанное высокое качество графики, Tekken 8 получила достаточно демократичные системные требования. Лишь необходимое свободное пространство на накопителе может огорчить игроков. Для установки игры потребуется 100 ГБ свободного места на диске ─ высокодетализированные модели занимают много места. И еще игре необходимо широкополосное подключение к интернету.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X
- DirectX: 12
- Накопитель: 100 ГБ свободного места
Рекомендуемые системные требования
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: 12
- Накопитель: 100 ГБ свободного места
Игра Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.