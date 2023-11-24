Tekken 8 потребует 100 ГБ свободного пространства на накопителе – Релиз через 2 месяца

Разработчики из Bandai Namco Studios поделились системными требованиями грядущего файтинга Tekken 8.

Разработчики обещают полностью переработанную графику персонажей, тщательно проработанные и высокодетализованные модели и графику высокой четкости. Разработка ведется на движке Unreal Engine 5.

Несмотря на обещанное высокое качество графики, Tekken 8 получила достаточно демократичные системные требования. Лишь необходимое свободное пространство на накопителе может огорчить игроков. Для установки игры потребуется 100 ГБ свободного места на диске ─ высокодетализированные модели занимают много места. И еще игре необходимо широкополосное подключение к интернету.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64-Bit

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X

DirectX: 12

Накопитель: 100 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10 64-Bit

Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: 12

Накопитель: 100 ГБ свободного места

Игра Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.