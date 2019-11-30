Видео: опыт использования смартфона Honor 9X







Даже недорогие смартфоны сейчас и выглядят здорово, и могут немало. Honor это уже демонстрировал в прошлых моделях, которые в этом году получили интересные апгрейды. Одной из таких новинок является Honor 9X. В отличии от уже знакомого нам 8X, тут больше нет выреза в экране, появились ультраширокоугольная камера и усовершенствованный процессор. Естественно, дизайн тоже поменялся, где самым интересным моментом является выдвижная фронтальная камера. В сегодняшнем материале как раз и обсудим, насколько это все повлияло на опыт эксплуатации такого смартфона.

Читайте также текстовый опыт эксплуатации Honor 9X.