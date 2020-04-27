Видеообзор электрических скутеров YADEA E3 и S-Way







Направление электрических скутеров в Украине с каждым годом становится все более популярным: больше игроков на рынке, больше разнообразных моделей. А весна 2020-го и вовсе стала переломной. С одной стороны – необходимость хоть какого-либо транспорта в поселках: как съездить в магазин, в аптеку, в районный центр при условии отсутствия общественного транспорта? С другой стороны – пожары под Киевом и в Житомирской области подняли вопрос важности чистоты воздуха для миллионов людей. Кроме того, электрический транспорт решает не только экологические проблемы, но и экономические: забудьте о расходах на бензин – электроэнергия оказывается намного выгоднее. Поэтому запросы на электротранспорт только растут: как на электрокары, так и на компактные электрические скутеры. А раз есть спрос, то найдется и предложение: весной 2020 года на рынок Украины вышел новый бренд электрических скутеров – YADEA.

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