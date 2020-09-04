Верховная Рада приняла законопроект о электросамокатах и электроскутерах, их признают участниками движения и разрешат ездить по велодорожкам

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Еще в феврале текущего года депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект №3023 о водителях электросамокатов и электроскутеров, предлагая ввести для них новую категорию участников дорожного движения — «пользователи персонального легкого электротранспорта». Летом профильный комитет ВРУ утвердил данный законопроект, а сегодня 268 депутатов проголосовали за него в первом чтении.

Новый законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных его участников — пользователей персонального легкого электротранспорта и улучшения безопасности на дорогах в целом.

Законопроектом предусмотрены соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О дорожном движении», которыми предлагается:

ввести новую категорию участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта;

определить круг прав и обязанностей новой категории участников дорожного движения, включить правила передвижения этих участников в перечень вопросов, которые регулируются Правилами дорожного движения;

установить ответственность за нарушение новой категорией участников дорожного движения правил дорожного движения;

урегулировать отдельные вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов, в частности в части обязанности использовать световозвращающие жилеты.

Проектом, в частности, предусмотрено, что пользователи электрических транспортных средств имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

В то же время им запрещается: перевозить пассажиров, кроме случаев, когда такая перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя электрического транспортного средства; пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке; управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Источник: ВРУ