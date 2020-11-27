Нацполиция Украины объявила тендер на закупку электросамокатов, гироскутеров и моноколес на 100 тыс. грн

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В электронной системе закупок ProZorro обнаружилась заявка на закупку электросамокатов, гироскутеров, гиробордов и моноколес, которую опубликовал Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины. В результате тендера Нацполиция планирует закупить восемь единиц индивидуального электротранспорта на сумму чуть более 100 тыс. грн.

В частности, полицейские хотят купить следующий перечень средств передвижения:

Гироскутер типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 (или эквивалент) — 2 шт.

Гироборд типа IO CHIC SMART-F / S3 Black (или эквивалент) — 2 шт.

Электросамокат типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 (или эквивалент) — 2 шт.

Моноколесо типа INMOTION SCV V5 + black (или эквивалент) — 2 шт.

Со своей стороны отметим, что подобного количества единиц индивидуального электротранспорта явно недостаточно для того, чтобы пересадить на них хоть одно подразделение Нацполиции.

Подобный транспорт мог понадобиться для уточнения на практике моментов, связанных с недавно принятым законопроектом о электросамокатах и электроскутерах.

Также нельзя исключать вариант, при котором закупленные электросамокаты, гироскутеры и моноколеса будут использоваться для патрулирования пешеходных зон, парков и других мест, где скопление людей не позволяет использовать другие транспортные средства.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко еще в 2016 году передал киевской полиции 100 велосипедов для патрулирования улиц и парков столицы.

Источник: ProZorro