Видеообзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8T







В конце прошлого года, руководство компании Xiaomi объявило о разделении брендов Mi и Redmi. Продукция первого имеет премиальный, флагманский статус, а устройства Redmi позиционируются как бюджетные. Сбалансированные по дизайну и характеристикам смартфоны второго, в силу невысокой стоимости, в наших краях всегда вызывали особый интерес. Сегодня у нас в гостях смартфон, который бьет рекорды продаж — Xiaomi Redmi Note 8T.

Читайте также наш текстовый обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8T.