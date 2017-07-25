Автобусный лоукостер Flixbus расширяет бизнес в Украине, запуская прямые маршруты в Европу по цене от €5

Один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков Европы Flixbus запускает прямые маршруты из Украины, минимальная цена билета составляет €5. Начиная с 27 июля 2017 года компания также откроет ночные маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира, которые отправятся в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Дневные маршруты будут запущены немного позже — с 10 августа текущего года. К услугам пассажиров предоставляются бесплатный Wi-Fi, гарантированное сидячее место в автобусе, бесплатное бронирование и обмен билета, в стоимость билета входит перевозка 3 единиц багажа, в автобусе предусмотрены розетки и имеются закуски и напитки.

Напомним, что Flixbus с прошлого года продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. Однако до этого момента перевозки из Украины выполнял партнер компании Leo Express.

Компания FlixBus была основана в Мюнхене в 2013 году, а с 2015 года работает на международном рынке. Сеть междугородних автобусных сообщений перевозчика в Европе состоит из более 200 тыс. маршрутов в 1200 городах в более чем 22 европейских странах.

Источник: FlixBus, Liga.net