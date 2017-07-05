Хакеры украли «миллионы долларов» у четвертой по величине биткоин-биржи Bithumb

Неизвестные хакеры взломали южнокорейскую биткоин-биржу Bithumb и забрали со счетов клиентов биткоинов на сумму несколько миллиардов южнокорейских вон, точная сумма не указывается. Об этом сообщает издание Brave New Coin.

Прежде всего стоит отметить, что Bithumb является крупнейшей биржей Bitcoin в стране и четвертой обменной платформой по величине в мире. На долю Bithumb приходится 75,7% всех совершаемых в Южной Корее платежных операций. Оборот биржи в долларовом эквиваленте составляет около $33 млн в день, что соответствует десятой части мирового оборота Bitcoin. Кроме того, в Южной Корее, как известно, находится самый большой рынок по обмену Ethereum и огромная часть этой валюты сосредоточена именно на бирже Bithumb. Примерно 44% всех платежных операций по обмену Ethereum совершаются на Bithumb.

По данным крупнейшей местной газеты Kyunghyang Shinmun, в результате осуществленной на прошлой неделе кибератаки, хакерам удалось похитить персональные данные 31 800 пользователей Bithumb, что соответствует примерно 3% от всей клиентской базы биржи. Среди похищенных пользовательских данных были имена, номера мобильных телефонов, а также адреса электронной почты.

Администрация Bithumb зафиксировали следы взлома 29 июня, а уже на следующий день, 30 июня, обратились за помощью к правоохранительным органам страны. Биржа факт взлома признала, но заявила, что прямого доступа к средствам клиентов злоумышленники не получили, так как сама атака была направлена не на внутреннюю сеть биржи, серверы и кошельки с валютой, а на компьютер одного из сотрудников. Между тем, клиенты массово сообщали о хищении средств с их счетов. И хотя сообщения эти разные, судя по всему, злоумышленники украли достаточно пользовательских данных для проведения «голосового фишинга». Так, один из пользователей заявил, что ему позвонили от имени Bithumb и попросили продиктовать одноразовый пароль, присылаемый на электронную почту. После выполнения просьбы «сотрудника» биржи со счета клиента были похищены биткоины на сумму, эквивалентную $8700.

С того момента, как стало известно о взломе, более 100 клиентов торговой площадки подали жалобы в Национальное агентство по борьбе с киберпреступностью Южной Кореи. Также сообщается, что многие из пострадавших клиентов планируют подать иск против Bithumb. Впрочем, маловероятно, что биржа понесет какую-либо ответственность, так как рынок криптовалют находится вне правового поля в Южной Корее, хотя сама страна контролирует 8,5% мировой торговли btc. Как раз сейчас профильный комитет страны занимается разработкой соответствующего свода законов по регулированию рынка криптовалют. Как ранее сообщал ресурс ForkLog, правительство готовит изменения к существующему закону об электронных финансовых платежных операциях, которые, в случае их принятия, определят механизмы регулирование деятельности бирж и компаний, работающих с криптовалютами, и их подотчетность финансовым ведомствам.

Со своей стороны биржа пообещала выплатить компенсации до 100 000 вон (примерно $870) на человека сразу. Оставшиеся выплаты будут произведены после установления окончательной суммы убытков.

Источник: Brave New Coin