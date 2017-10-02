Слухи: Huawei Mate 10 получит сразу четыре версии, продвинутый искусственный интеллект и док-станцию для подключения к мониторам и ТВ

Официальный анонс смартфона Huawei Mate 10 должен состояться ровно через две недели, 16 октября 2017 года, однако информация о новинке постепенно просачивается в сеть уже сейчас. В частности, известный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал рендер смартфона Huawei Mate 10, производитель «смартбука» Mirabook упомянул о наличии фирменной док-станции, ну а сама Huawei выложила очередной официальный тизер о новинке, в котором заверяет, что Mate 10 — это не обычный смартфон, а действительно умный аппарат, намекая на продвинутый искусственный интеллект процессора Kirin 970.

Напомним, что по слухам в середине октября Huawei должна представить сразу четыре верии своего нового смартфона: это будет базовый Huawei Mate 10, версия попроще с приставкой Lite, версия с более продвинутым оснащением с приставкой Pro и «дизайнерский» вариант от Porsche Design. Эван Бласс показал, как будет выглядеть Pro-версия. По его данным, этот смартфон получит три уникальных цветовых варианта (черный, коричневый, синий) и широкую светлую полосу, выделяющую блок камер из двух основных модулей на 12 Мп и 20 Мп, дополненный лазерным фокусом и вспышкой.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) 1 октября 2017 г.

В свою очередь глава компании MirAxess Янис Антор (Yanis Anteur) сообщил, что новые смартфоны Huawei Mate 10 можно будет подключать к мониторам, умным телевизорам и другим совместимым устройствам с помощью фирменной док-станции. В этом режиме смартфон сможет предоставить пользователю «десктопный» интерфейс, который более удобен в стационарном режиме.

И, наконец, компания Huawei собственноручно решила подогреть интерес к будущей новинке, заверив, что Huawei Mate 10 не просто работает, как типичный смартфон, а думает и учится, как и его владелец. Чтобы еще раз подчеркнуть возможности модуля искусственного интеллекта (Neural-network Processing Unit, NPU) в процессоре Kirin 970, производитель даже вписал буквы AI в стандартные обои смартфона.

Напомним, что по просочивимся в сеть данным, Huawei Mate 10 будет основан на новом процессоре Kirin 970 (4xCortex A73 2,4 ГГц, 4xCortex A53 1,8 ГГц, Mali-G72 MP12), а также получит 6-дюймовый дисплей EntireView с соотношением сторон 18:9 (2160×1080 пикселей), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.

Источник: Evan Blass, PhoneArena, Huawei